"Последняя капля": Dragon Capital приостановила инвестиции из-за отставки главы НБУ

Отставка Смолия может оказать негативное влияние на курс гривны и цены на активы Украины, считает Фиала

После заявления главы Национального банка Якова Смолия об отставке инвесткомпания Dragon Capital приняла решение приостановить новые инвестиции в страну. Об этом заявил гендиректор инвесткомпании Томаш Фиала, передает "Новое время".

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"Мы отложим новые инвестиции, так как власти делают последние пять месяцев совершенно противоположно тому, что инвесторы, как внутренние, так и международные, ожидают от них и советуют им. Это последняя капля. Можно только догадываться, каковы мотивы, полная некомпетентность или мотивированный Россией саботаж", – заявил Фиала.

По его мнению, отставка Смолия может оказать негативное влияние на курс гривны и цены на активы Украины.

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"Самое плохое, что это было сделано под политическим давлением с самого верха. Это красная линия для всех инвесторов: G7, IMF, WB. Полная некомпетентность и обман тех, кто выделил нам 5 миллиардов долларов за последний месяц, включая сегодняшние еврооблигации", - подчеркнул Фиала.

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Ранее спикер Международного валютного фонжа Джерри Райс заявил, что независимость НБУ находится в центре программы финансирования stand-by МВФ для Украины.

По его словам, для МВФ важно, чтобы преемник подавшего в отставку Якова Смолия на посту главы НБУ обеспечил независимость банковского регулятора.

В Офисе президента уже отреагировали на решение Якова Смолия подать в отставку.

Ранее сообщалось, что НБУ получил награду Central Banking Awards.

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