Транзит газа на европейский рынок: появилось заявление Зеленского

Зузана Чапутова и Владимир зеленский / Фото: Офис Президента Украины

Украина и Словакия приложат усилия для бесперебойных поставок газа в Европу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом этой страны Зузаной Чапутовой.

"Украина и Словакия являются надежными транзитерами газа, и мы приложим все усилия для бесперебойных поставок газа на европейский рынок", – сказал он.

Новости "Сегодня" писали, что на прошлой неделе Украина, Еврокомиссия (ЕК) и Россия согласовали дату следующего раунда переговоров по транзиту газа с 2020 года – он состоится 19 сентября в Брюсселе.

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В связи с тем, что подписанный в 2009 году контракт на транзит российского газа по Украине в страны ЕС истекает в конце 2019 года, ЕК предлагает Киеву и Москве заключить новое транзитное соглашение на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа. В свою очередь Россия настаивает на продлении действующего контракта.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина намерена добиться заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.

При этом украинская сторона отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года:

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