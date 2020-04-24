Потребители и теплокоммунэнерго будут получать газ по льготной цене: решение Кабмина

Режим спецобязательств "Нафтогаза" продавать населению и теплокоммунэнерго газ по льготной цене не закончится 1 мая 2020 года

Правительство продлило спецобязательства "Нафтогаза" поставлять газ населению и теплокоммунэнерго по льготным ценам до 1 мая 2021 года, а для нужд населения – до 1 июля 2020 года.

Соответствующее решение было опубликовано на портале Кабмина.

Таким образом, Кабмин внес изменения в постановление №867 от 19 октября 2018 года, которым предусматривалось, что режим спецобязательств "Нафтогаза" продавать населению и теплокоммунэнерго газ по льготной цене заканчивается 1 мая 2020 года.

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ПСО – это специальные права, которые правительство возложило на "Нафтогаз" для того, чтобы продавать газ по сниженной цене для нужд населения и отопления. Теплопоставщики, согласно этому режиму, должны оплатить не менее 90% потребленного газа предыдущего периода для того, чтобы иметь возможность поставлять газ в следующем.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Нафтогаз" с 1 мая понизит цены на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов на 14,8-15,4% по сравнению с апрельским прайсом. Так, минимальная цена на газ для промышленности упадет до 3421 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС). То есть цена уменьшится на 15,4% по сравнению с апрелем, когда она составляет 4046 грн за 1 тыс. кубометров.

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Напомним, также "Нафтогаз" снизил апрельскую цену на газ для населения на 15%. В целом цена газа для населения упала на 38%, начиная с января 2020 года. Речь идет об отпускной цене, которая отличается от конечного тарифа для потребителей в различных регионах. Чтобы получить конечную цену, которую и платит население, к отпускной цене нужно добавить тариф на транспортировку, тариф облгаза на распределение, надбавку газсбыта и НДС.

При этом ранее сообщалось, что во время карантина за неуплату коммуналки штрафовать не будут. Помимо этого, за несвоевременную оплату во время карантина запрещено отключать подачу жилкомуслуг за долги.

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