Во время карантина за неуплату коммуналки штрафовать не будут

Во время карантина украинцы получат льготы по оплате коммунальных услуг

На период всеукраинского карантина украинцы получат льготы по оплате жилкомуслуг.

Такие нормы предусмотрены в Законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (законопроект №3220).

В частности, производители и поставщики коммунальных услуг не должны начислять штрафы и пеню и не должны требовать их уплату.

Помимо этого, за несвоевременную оплату во время карантина запрещено отключать подачу жилкомуслуг за долги.

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А получатели льгот и субсидий не могут их лишиться за задолженность по жилкомуслугам, которая возникла в период действия карантина.

Субсидия на летний период будет назначена всем без исключения домохозяйствам, которые получали ее в предыдущий период (т. е. в отопительный сезон). Причем для оформления субсидии на следующий период не нужно обращаться лично – продление произведут в автоматическом режиме.

Круг получателей субсидий на следующие периоды расширят.

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Внутренне перемещенным лицам, которые из-за карантина не смогут пройти верификацию в срок, не будут прекращены социальные выплаты.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что столичные власти во время действия карантинных мер по борьбе с коронавирусом рекомендуют киевлянам оплачивать коммуналку в онлайн-режиме.

Напомним, с 12 марта в столице отправили на карантин все детские сады, школы, университеты и внешкольные учреждения образования. Кроме того, было ограничено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. Театры и кинотеатры также не работают.

С 17 марта в столице закрыты кафе, рестораны, бары, спортивные комплексы, бассейны, торговые центры, салоны красоты, бани и сауны. Будут работать доставка еды, АЗС, банки, аптеки и продуктовые магазины. Кроме того, руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения, должны максимально перевести работу на удаленный доступ.

Также смотрите, как в Киеве дезинфицируют жилые дома:

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