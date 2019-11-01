Повторение 2009 года и новые риски: названы три сценария газовой войны

Ни один из вариантов не является выгодным для Украины, предупредил специалист

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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С 1 января 2020 года заканчивается действие 10-летнего контракта на транзит газа из России через Украину. Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, что видит три сценария развития дальнейшей ситуации.

"По убыванию вероятности. Первый сценарий – показательное перекрытие транзита Российской Федерацией в начале января после заявления о том, что Украина ворует газ. Как это было в 2009 году. Второй вариант по вероятности – что будет техническое решение о продлении контракта 2009 года до тех пор, пока стороны не договорятся и пока не будет подписано новое соглашение. И третий сценарий – если Украина перекроет транзит, мотивируя это тем, что договориться с Россией не удалось", – перечислил Рябцев.

При этом он считает, что ни один из этих сценариев не является выгодным для Украины. Все варианты предполагают компромиссы, разница только в масштабах рисков и последствий. Самым плохим Рябцев считает третий сценарий – перекрытие транзита украинской стороной.

"У нас есть международные обязательства, которые обязывают нас бесперебойно поставлять российский газ европейским потребителям. Две статьи об этом есть в соглашении об ассоциации с ЕС, и в договоре о присоединении к европейскому энергетическому сообществу также записаны такие нормы", – напомнил Рябцев.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Газовые войны: до решения проблемы транзита далеко, зима близко

Напомним, 30 октября, после двух с половиной лет сопротивления, Датское энергетическое агентство одобрило заявку российского "Газпрома" на строительство газопровода "Северный поток – 2" по своей территории. Таким образом, был снят последний барьер для достройки российского газопровода по Балтийскому морю, который должен поставлять российский газ в Европу напрямую, в обход Украины.

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