Повышение зарплат педагогам под угрозой срыва: Новосад назвала причину

По словам нового министра социальной политики, для повышения в бюджете не хватает "гигантских средств"

/ Фото: Кабинет министров Украины

Чтобы повысить зарплаты педагогам на 20-70% в 2020 году, в государственном бюджете не хватает почти 45 млрд грн. Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад в интервью изданию "Українська правда. Життя".

Соответствующее решение приняло предыдущее правительство, но на его реализацию не хватает средств.

"Мы сейчас с Минфином, с премьером думаем, как найти эти средства и где. Есть разные оценки, какая это сумма. Минфин давал сводную информацию из регионов, что это дополнительно почти 45 млрд грн", – сообщила Новосад.

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Она добавила, что для украинской экономики это "гигантские средства, которые надо откуда-то вытянуть, у кого-то их забрать" и отдать педагогам.

"Я как министр образования была бы очень рада так сделать, но другие министры, наверное, не очень поймут… В ближайшее время будет немного другой инструмент, как это сделать", – сказала глава Минсоцполитики.

По ее словам, в настоящее время постановление предыдущего правительства не учтено в проекте госбюджета-2020, но "решение будет ко второму чтению бюджета".

Новости "Сегодня" писали, что с января 2018 года зарплаты учителей выросли в среднем на 1500 грн. В октябре того же года на наш запрос в Министерстве образования рассказали, что средняя зарплата учителя увеличилась до 7500 грн.

Решение о новом этапе повышения зарплат учителей украинское правительство приняло в июле 2019 года. По словам тогдашнего премьера Владимира Гройсмана, зарплата молодого учителя, который получает со всеми надбавками около 5400 грн в месяц, составит 7643 грн (+41,3%). Опытный учитель будет получать с января следующего года 10 500 грн и больше.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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