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Повышения зарплат педагогам: в Кабмине озвучили шаги

4 октября, 13:23

Новосад отметила, что повышение педагогов анонсировало предыдущее правительство

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Министерство образования и науки (МОН) Украины изучает возможность повышения заработной платы для отдельных категорий педагогов, о чем анонсировал предыдущий Кабинет министров. Об этом заявила глава министерства Анна Новосад в интервью "Радио Свобода".

"Мы ищем варианты, просчитываем различные опции, подходы, как бы мы могли этот социальный статус, зарплату по крайней мере отдельным категориям педагогов повысить", – сказала она.

Новосад отметила, что предыдущее правительство подписало постановление, предусматривающее повышение зарплат педагогам, в день, когда назначали новый Кабмин.

"И, соответственно, [постановление] не было учтено в проекте бюджета, который разрабатывался еще предыдущим правительством. И поэтому получилась немного странная ситуация. Но мы понимаем, что просто так сказать: друзья, мы, к сожалению, не можем это выполнить – мы не можем", – подчеркнула министр.

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Глава МОН отметила, что министерство будет работать над повышением зарплат для воспитателей детских садов.

"У нас есть очень большая разница между тем, что получают учителя, которым, к счастью, в последние годы повысили зарплату, и, например, воспитатели детских садов... Молодой воспитатель, который еще не имеет стажа, получает 4173 гривни, если не ошибаюсь. Кого мы можем на такую ​​заработную плату поощрить на эту работу?" – добавила Новосад.

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas

В то же время, по ее словам, за зарплаты воспитателям отвечают местные власти.

"Мы должны проделать огромную работу для сбалансирования возможностей общин платить эти деньги. Как это делать – будем думать", – заключила Новосад.

Новости "Сегодня" писали, что с января 2018 года зарплаты учителей выросли в среднем на 1500 грн. В октябре того же года на наш запрос в Министерстве образования рассказали, что средняя зарплата учителя увеличилась до 7500 грн.

Решение о новом этапе повышения зарплат учителям украинское правительство приняло в июле 2019 года. По словам тогдашнего премьера Владимира Гройсмана, зарплата молодого учителя, который получает со всеми надбавками около 5400 грн в месяц, составит 7643 грн (+41,3%), а опытный учитель будет получать с января следующего года 10 500 грн и больше.

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