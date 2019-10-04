Повышения зарплат педагогам: в Кабмине озвучили шаги

Министерство образования и науки (МОН) Украины изучает возможность повышения заработной платы для отдельных категорий педагогов, о чем анонсировал предыдущий Кабинет министров. Об этом заявила глава министерства Анна Новосад в интервью "Радио Свобода".
"Мы ищем варианты, просчитываем различные опции, подходы, как бы мы могли этот социальный статус, зарплату по крайней мере отдельным категориям педагогов повысить", – сказала она.
Новосад отметила, что предыдущее правительство подписало постановление, предусматривающее повышение зарплат педагогам, в день, когда назначали новый Кабмин.
"И, соответственно, [постановление] не было учтено в проекте бюджета, который разрабатывался еще предыдущим правительством. И поэтому получилась немного странная ситуация. Но мы понимаем, что просто так сказать: друзья, мы, к сожалению, не можем это выполнить – мы не можем", – подчеркнула министр.
Глава МОН отметила, что министерство будет работать над повышением зарплат для воспитателей детских садов.
"У нас есть очень большая разница между тем, что получают учителя, которым, к счастью, в последние годы повысили зарплату, и, например, воспитатели детских садов... Молодой воспитатель, который еще не имеет стажа, получает 4173 гривни, если не ошибаюсь. Кого мы можем на такую заработную плату поощрить на эту работу?" – добавила Новосад.
В то же время, по ее словам, за зарплаты воспитателям отвечают местные власти.
"Мы должны проделать огромную работу для сбалансирования возможностей общин платить эти деньги. Как это делать – будем думать", – заключила Новосад.
Новости "Сегодня" писали, что с января 2018 года зарплаты учителей выросли в среднем на 1500 грн. В октябре того же года на наш запрос в Министерстве образования рассказали, что средняя зарплата учителя увеличилась до 7500 грн.
Решение о новом этапе повышения зарплат учителям украинское правительство приняло в июле 2019 года. По словам тогдашнего премьера Владимира Гройсмана, зарплата молодого учителя, который получает со всеми надбавками около 5400 грн в месяц, составит 7643 грн (+41,3%), а опытный учитель будет получать с января следующего года 10 500 грн и больше.
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