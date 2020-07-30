Новые правила начисления соцпомощи: кому станет сложнее получить, а кому вообще не заплатят

В Украине произошли существенные изменения в правилах начисления и выплаты государственной социальной помощи. 22 июля было принято постановление Кабинета министров №632, которым утвержден новый порядок расчета среднемесячного совокупного дохода семьи, а также внесены изменения в другие нормативные акты, касающиеся государственной соцпомощи.

Доходы "единоналожников" теперь никого не интересуют

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Предыдущий порядок расчета дохода семьи для получения социальной помощи и субсидий был утвержден еще в 2001 году, после чего в него только несколько раз вносились изменения (в последний раз – в 2016 году). В новом Порядке прежде всего изменился перечень доходов, которые включаются и не включаются в расчет. Основные виды доходов, на основании которых будет рассчитываться доход семьи для получения соцпомощи, остались прежними: это зарплата (только если раньше шла речь о начисленной зарплате, то теперь – о той сумме, которая осталась после уплаты налога на доходы физлиц), денежное обеспечение военнослужащих, пенсии, стипендии, помощь по безработице и соцвыплаты местных органов власти. Помимо этого, в новый Порядок добавлены такие пункты, как пожизненное денежное содержание судей в отставке и денежные переводы из-за границы. Также появился пункт "другие доходы, сведения о которых получены от Государственной налоговой службы и Пенсионного фонда Украины, а также доходы, которые задекларированы лицом".

В то же время из этого перечня исключены доходы от предпринимательства и доходы самозанятых лиц. Теперь для физлиц-предпринимателей, которые выбрали упрощенную систему налогообложения, независимо от суммы полученных ими фактических заработков при решении вопроса о соцпомощи будет учитываться такой размер доходов:

для налогоплательщиков первой группы – один размер минимальной зарплаты ;

; для налогоплательщиков второй группы – две минимальные зарплаты;

для единоналожников третьей группы – три "минималки".

В новый Порядок внесены уточнения, которые будут действовать во время карантина, связанного с COVID-19. Так, для тех, кто получает пособие по безработице, в качестве дохода будет насчитан размер этого пособия без учета зарплаты, которую человек получал до увольнения. А если увольнение произошло по инициативе или по вине работника, кроме пособия будут учитывать еще и половину минимальной зарплаты.

"Тунеядцам" насчитают несуществующие доходы

Как отмечают в Минсоцполитики, ряд положений нового постановления Кабмина ставят целью "стимулировать выход из состояния бедности" малообеспеченных семей, в составе которых есть трудоспособные, но не работающие люди. Для таких людей, в частности, будет насчитываться доход в размере 0,5 минимальной зарплаты, а это значит, и размер социальной помощи (если таковую начислят) будет меньше.

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Кроме того, государственная социальная помощь семьям с детьми не будет назначаться, если в составе их семьи есть трудоспособные люди, которые в период учета доходов не работали, не учились и не были зарегистрированы в центре занятости. Если же для "тунеядства" есть причины (например, человек смотрит за ребенком младше 3 лет или нуждающимися в постоянном присмотре, ухаживает за престарелым родственником и т. д.) – отказа в начислении госпомощи не должно быть.

Также не будет назначаться помощь одиноким матерям, если в составе их семьи есть такие трудоспособные, но не работающие люди. И наоборот: если такой неработающий человек трудоустроится самостоятельно, при начислении пособия ему засчитают только половину дохода. А значит, социальная помощь может увеличиться.

При этом постановлением предусмотрено, что неработающие члены малообеспеченной семьи могут получить в центре занятости "помощь на получение экономической самостоятельности", то есть деньги на собственный бизнес.

Социальная помощь по бедности как раньше, так и теперь будет назначаться на срок до 6 месяцев. Но если раньше выплаты могли продлить автоматически, то теперь претенденты должны обязательно подавать новое заявление и декларацию. Кроме того, если в малообеспеченной семье есть трудоспособный человек, который не работает длительное время, при повторном обращении соцпомощь будет уменьшена сначала на 50%, а затем – на 75%.

Подход правильный, но есть вопросы к эффективности

Эксперты считают, что стимулировать людей переходить на самообеспечение – это правильный подход.

"Что касается безработных, я думаю, что модель должна быть довольно жесткой. Люди должны иметь реальную возможность переучиться и в это время получать какую-то помощь. Но потом – извините, просто содержать потому, что человек не работает, – это неправильно. Но начинать надо с запуска единого общегосударственного реестра получателей социальной помощи и с пересмотра эффективности социальной помощи. Мы в реальности не знаем, кому и сколько выплачивается социальной помощи. Этот реестр не могут запустить уже лет 10. И очевидно, что при такой ситуации куча денег тратятся абсолютно зря. Мы размазываем соцпомощь тонким слоем на слишком большое количество получателей, а в итоге на тех, кто в ней действительно нуждается – лица с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие люди пожилого возраста ,– денег просто не хватает. Сумма той помощи, которая им выделяется, не решает для них проблему жизнеобеспечения, даже минимального уровня. Например, вы знаете, сколько дают помощи по уходу за одинокими пожилыми людьми? Пару лет назад это было 34 грн в месяц. Это яркий пример абсурдности нынешней модели. Кроме того, я считаю, что необходимо вернуться к системе абонплаты за тепло, чтобы расходы людей были примерно одинаковыми весь год. А по итогам года можно делать перерасчет, как делается по всему миру. Это позволит снизить пиковые выплаты в отопительный сезон, соответственно, потребность в субсидиях существенно снизится. По моим подсчетам, таким образом можно экономить не менее 15-20 млрд грн в год. В целом я считаю, что государство не может кого-то заставить работать с помощью плетки. Но можно создать систему, которая даст понять: мы не будем решать все проблемы за тебя. Мы можем помочь, но потом или ты работаешь, или живи, как хочешь. Единственное, нужно при этом защитить детей, которые могут быть рядом с этим человеком", – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

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Глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко также считает ужесточение требований к занятости для получателей соцпомощи правильным. Однако он обращает внимание, что следовало бы дать людям подготовиться к таким изменениям.

"Людей, конечно, нужно стимулировать работать и зарабатывать. Человек должен иметь защиту, но при этом нужно подталкивать его к тому, чтобы он искал себе работу. Но вот своевременность такого решения у меня вызывает вопросы. Сейчас говорят о том, что у нас из-за кризиса может быть больше 10% безработных, и при этом все люди не могут выехать на работу за рубеж. То есть эти люди даже теоретически не могут нигде найти работу. Это значит, что сейчас не самый лучший период, чтобы ужесточать требования. А вот с 2021, 2022 года – это будет уместно. Отложить стоило бы еще и потому, я считаю, что переходный период должен быть достаточно продолжительным. В Европе, например, крайне редко бывает, чтобы подобные изменения вводились с 1 января следующего года. Переходный период может длиться и 3 года, и 5 лет", – говорит Алексей Дорошенко.

А вот в эффективности помощи на открытие своего дела эксперты сомневаются.

"Мировая статистика говорит о том, что быть предпринимателями могут не больше 10% людей", – напоминает Алексей Дорошенко.

Борис Кушнирук также считает, что гораздо эффективнее было бы помогать людям осваивать новую профессию, которая сможет их обеспечить.

"Я не очень верю в идею давать деньги на бизнес. Потому что считается, что только несколько процентов людей могут им заниматься. Для этого нужно иметь определенные черты характера, определенные способности. Даже чтобы быть мелким бизнесменом. Так что если эти деньги будут давать всем – это не будет эффективно. Но вот помогать человеку становиться самозанятым, чтобы он мог производить какую-то продукцию, даже примитивную, и продавать, – это возможно. Или чтобы умел выполнять какую-то квалифицированную работу", – говорит Борис Кушнирук.

Выплаты действительно нуждающимся увеличат

В то же время размер государственной социальной помощи для некоторых категорий получателей увеличится.

Так, например, раньше максимальный размер помощи для малообеспеченной семьи не мог превышать 75% совокупного прожиточного минимума. Теперь Кабмин увеличил предельный размер выплат до 100% прожиточного минимума семьи. Эта норма будет применяться "задним числом", т. е. с 1 июля.

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Также с 1 июля увеличился размер максимальной соцпомощи малообеспеченным семьям со всеми повышениями и надбавками на ребенка. До 1 июля он составлял 115% от размера прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста, а теперь увеличился до 130%.

Напомним, общий показатель прожиточного минимума с 1 июля составляет 2118 грн, прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 1859 грн, с 6 до 18 – 2318 грн.

Напомним, после карантина, вызванного эпидемией коронавируса, правительству потребуется направить на борьбу с бедностью в Украине около 10% ВВП. Такими подсчетами поделилась министр социальной политики Марина Лазебная

Подробнее о том, как изменится размер соцпомощи, смотрите в сюжете:

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