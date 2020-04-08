Помощь малообеспеченным: Кабмин организует прием заявок онлайн и продлит сроки выплат

Во время карантина украинцы смогут отправлять информацию о том, что нуждаются в помощи от государства, через онлайн-платформу

Кабинет министров, который недавно утвердил список банков для получения зарплат и пенсий, планирует принимать заявки для получения помощи с помощью онлайн-платформы. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Также на период карантина и на месяц после его окончания продлевается срок обращений для назначения госпомощи.

"Мы создаем информационную платформу "Допомога поруч" – это база данных всех потребностей тех людей, которые сегодня находятся дома и не имеют возможности выходить. Мы будем формировать заявки в этом сервисе. Мы будем работать с местными органами власти и органами местного самоуправления и будем привлекать небезразличный социально ответственный бизнес, общественные организации и волонтеров, которые будут нам помогать выполнять и реализовывать эти заявки", – рассказала Лазебная.

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Также Кабмин решил, что на период действия карантина сроки выплаты помощи малообеспеченным семьям, одиноким матерям, опекунам, беженцам и неработающим лицам, достигшим пенсионного возраста, продлеваются и эти средства выплачивается за полный месяц без обращений граждан в соответствующие органы.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство готовится к проведению выплат пенсионерам, чтобы поддержать их во время карантина. В частности, первую "карантинную" тысячу планируют выплатить на следующей неделе.

Напомним, Кабинет министров предлагает увеличить расходы на Пенсионный фонд на 19,6 млрд грн. 29 марта 2020 года Кабмин внес в Верховную Раду проект закона № 3279 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Однако Верховная Рада 30 марта направила изменения в госбюджет на 2020 год на повторное первое чтение.

При этом чиновники объяснили, какая компенсация положена за задержку зарплаты или пенсии:

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