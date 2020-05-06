Правительство даст более 3 млрд гривен на на борьбу с коронавирусом: как потратят деньги

Деньги поступят после одобрения еще двух министерств

Кабмин, который прорабатывает сценарии выхода Украины из карантина, выделил 3 млрд 132 млн грн, которые пойдут на борьбу с распространением коронавируса в Украине. Такое постановление принято на заседании правительства, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Постановление предусматривает выделение 3 млрд 132 млн 500 тыс. грн на борьбу с коронавирусом в Украине. Однако документ должны одобрить еще Министерство финансов и Министерство экономического развития.

Кабмин намерен направить эти деньги такие цели:

на обеспечение средствами индивидуальной защиты учреждений здравоохранения первой волны и экстренной медицинской помощи, которые работают с пациентами, больными COVID-19;

закупку товаров (работ, услуг), необходимых для обеспечения готовности и реагирования на вспышки COVID-19 (в частности, речь идет о расходах лабораторных центров Минздрава Украины, ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" и ГУ "Украинский научно-исследовательский противочумный институт имени И. И. Мечникова Минздрава Украины");

заработную плату медицинских и других работников лабораторных центров Минздрава Украины за март – июнь 2020 года, привлеченных к выполнению мероприятий, направленных на обеспечение готовности и реагирования на вспышки коронавирусной болезни (COVID-19).

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что карантин в Украине продлили до 22 мая, однако на этом он не закончится. Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что и после этой даты он будет продлеваться, но с переходом на следующие этапы послабления ограничительных мер.

В условиях всеукраинского карантина будут введены новые послабления, которые касаются работы бизнеса.

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