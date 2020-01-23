Гончарук рассказал о сказочном росте в Украине: детали

Глава правительства рассказал, почему наша страна привлекательна для инвестиций

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Украинская экономика растет быстрее, чем во всем мире, что делает страну привлекательной для инвестиций. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время украинского завтрака на Международном экономическом форуме в Давосе.

"Если посмотреть на цифры, то в среднем наша экономика растет быстрее, чем в мире", – сказал он.

По его словам, в стране есть рекордные золотовалютные резервы, происходит укрепление гривни, что означает, что доверие к государству вернулось.

"За последние шесть месяцев сделано очень много. Мы завершили анбандлинг "Нафтогаза", приняли закон о концессиях, передали более 500 предприятий для приватизации, обновили менеджмент налоговой, таможенной служб и Фонда госимущества", – сказал премьер.

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Также Гончарук отметил, что сейчас наша страна самая привлекательная для инвестиций, поскольку ее экономика стремительно развивается.

"Украина сейчас наиболее привлекательна для инвестиций как экономика, которая развивается… Мы трансформируем страну настолько быстро, насколько это возможно. Мы демонополизируем нашу энергетику и инфраструктурную отрасль. Мы меняем системы образования и охраны здоровья, привлекая туда инвестиции", – сказал он.

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При этом глава правительства заявил об отсутствии коррупции на высшем уровне.

Сайт "Сегодня" писал о том, что правительство официально подтвердило передачу Херсонского порта в концессию грузинско-швейцарской компании "Рисойл-Херсон". Таким образом, порт Херсона стал первым крупным украинским инфраструктурным объектом, переданным в концессию. Запуска механизма концессии украинский бизнес лоббировал в течение двух лет.

Также мы сообщали о том, что 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины и немецкий ж/д оператор Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании. Ожидается, что самая успешная европейская компания повысит эффективность и качество украинской железной дороги.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Давос 2020

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