Маркарова рассказала, по какому курсу рассчитали Госбюджет-2020

/ Фото: Кабинет министров Украины

Текущий проект государственного бюджета Украины на 2020 год построен на действующем макроэкономическом прогнозе с валютным курсом 28,2 грн за доллар. Об этом сообщила сегодня министр финансов Оксана Маркарова в ходе брифинга после заседания правительства.

"Курс доллара указан в макропрогнозе. Макропрогноз утвержден в мае этого года, находится он на сайте, публичный. В нем внутри курс доллара в следующем году – 28,2. И это тот курс, на котором пока строится этот бюджет", – сказала глава Минфина.

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Напомним, также мы сообщали, что на сферу обороны и безопасности Украины на 2020 год планируется выделить почти 246 миллиардов гривен. По словам Оксаны Маркаровой, сектор безопасности и обороны – это один из приоритетов будущего госбюджета.

Кроме того, сообщалось, что проект государственного бюджета Украины на 2020 год будет основан на прогнозах, утвержденных предыдущим правительством во главе с Владимиром Гройсманом, в проекте рост валового внутреннего продукта оценивался в 3,3%. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в кулуарах 16-го форума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука.

Согласно новому госбюджету, поданному Кабмином на 2020 год, минимальная зарплата увеличивается на 550 гривен и составит по состоянию на 1 января 2020 года 4723 грн. По словам Маркаровой, это соответствует показателям роста доходной части бюджета, но больше увеличить минималку пока что невозможно.

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