Рада соберется на внеочередное заседание: когда состоится и что рассмотрят нардепы

Внеочередное заседание Верховной Рады планируют провести в понедельник, 30 марта, в 14:00. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Размков, передает "Украинская правда".

"Сейчас ждем письмо от президента о созыве внеочередной сессии. С руководителями депутатских фракций была достигнута договоренность, что состоится внеочередная сессия в 14:00", – сказал Разумков.

На 11:00 запланирован согласительный совет. Он будет проходить в ограниченном режиме, без представителей комитетов.

По словам Разумкова, будет рассмотрен законопроект об изменениях в некоторые законодательные акты относительно обеспечения лечения больных коронавирусом.

Также, по его словам, планируется рассмотрение законопроектов, связанных с борьбой с вывозом за таможенную территорию Украины средств защиты.

Кроме того, планируется рассмотреть изменения в закон о комитетах Верховной Рады, которые позволяют на время эпидемии коронавируса дать возможность проводить заседания комитетов в режиме онлайн "с последующей фиксацией и письменными подтверждениями своих позиций".

Рассмотрят и правительственный законопроект, связанный с изменениями в бюджет.

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В частности, изменения коснутся зарплат для чиновников, которые будут ограничиваться 10 минимальными зарплатами.

Рада может принять решения и по некоторым кадровым вопросах, будут избирать министров.

В то же время, по словам Разумкова, пока не планируется рассматривать на этом заседании так называемый "антиколомойский" законопроект и законопроект о рынке земли, на которых настаивает МВФ и о которых неоднократно говорил президент.

На вопрос, может ли быть проведено второе внеочередное заседание ВР, Разумков сказал: "Возможно, если будет такое обращение, будем рассматривать и принимать решение".

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Позже пресс-служба Рады также сообщила о внеочередном заседании парламента 30 марта в 14.00.

В понедельник, 30 марта, состоится согласительный совет депутатских фракций (депутатских групп), сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

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Место проведения – ул.М.Грушевского, 5, конференц-зал. Время в разосланном СМИ сообщении не указывается.

"Ход заседания согласительного совета будет транслировать онлайн телеканал "Рада". Брифинги руководителей фракций и групп по завершению согласительного совета пройдут в пресс-центре (кулуары третьего этажа), ул. Грушевского, 5", – проинформировала пресс-служба.

Вход журналистов в здание Верховной Рады (первый подъезд) – по временной карточке аккредитации, выданной на время карантина, и при наличии постоянной аккредитации, подчеркнуто в сообщении.

Пресс-служба информирует, что в 14.00 30 марта начнется внеочередное заседание Верховной Рады в сессионном зале (ул.М.Грушевского, 5).

Заседание будет транслировать телеканал "Рада".

Вход журналистов в здание Верховной Рады (первый подъезд) – по временной карточке аккредитации, выданной на время карантина, и при наличии постоянной аккредитации, подчеркнуто в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский в видеообращении 29 марта отметил, что внеочередное заседание парламента должно состояться в понедельник, 30 марта. Зеленский, в частности, призвал парламентариев принять два законопроекта, после чего Украина сможет получить поддержку от международных финансовых партнеров в размере не менее десяти миллиардов долларов.

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