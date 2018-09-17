Правительство презентовало бюджет на следующий год

Сегодня, 01:42

В презентации проект назван "Бюджет розбудови країни"


На прошлой неделе правительство представило бюджет на следующий год. Кабмин разработал смету по закону – вовремя. Это радует, хотя все перипетии рассмотрения – впереди. Итак ...

Доходы – один триллион двести девяносто миллиардов гривен. Это на сто тридцать миллиардов больше, чем в прошлом году. Рост экономики останется на уровне трех процентов. Хотя глава Кабмина отметил, что в этом году фактический рост был выше прогнозируемого. Но, на следующий год этот показатель не меняли. Видимо, чтобы не сглазить. Переговоры с МВФ еще же продолжаются.

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Еще один важный показатель – инфляция ... По прогнозам, она замедлится из десяти процентов в этом году до почти семи с половиной.

В субботу, 15 сентября, в Верховной Раде был зарегистрирован правительственный законопроект о государственном бюджете на 2019 год – №9000. Самого текста документа на портале ВР еще нет, однако вечером 14 сентября премьер публично представил законопроект на заседании Кабмина. В своей презентации он назвал некоторые основные цифры бюджета страны на будущий год.

В презентации проект назван "Бюджет розбудови країни", и это название красноречиво свидетельствует о том, что экономическая ситуация в Украине в следующем году должна улучшаться. Сайт "Сегодня" проанализировал показатели, названные премьером.
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