Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,44
26,43

Правительство распределило 4 млрд гривен господдержки для аграриев

19 февраля, 12:51

Кабмин ускорил процесс выделения денег для сельхозпроизводителей

/ Фото: Pixabay

Вопреки прогнозам о выделении государственной поддержки для аграриев в апреле, правительство уже сейчас распределило 4 млрд гривен на 2020 год. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Это значит, что сельхозпроизводители, вероятно, смогут воспользоваться деньгами от государства раньше, чем ожидалось.

"Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и прочее", – написал он в Telegram.

Реклама

Кроме того, средства пойдут на развитие фермерских хозяйств, животноводства и переработки сельхозпродукции, садоводства, виноградарства и хмелеводства.

В тренде
50 гривен за консультацию: как государство оплатит медуслуги для украинцев
При гастрите врач распишет подробную диету

Ранее сайт "Сегодня" подробно рассказывал, какие именно направления аграрного бизнеса получат финансовую поддержку от правительства.

Напомним, новости "Сегодня" ранее сообщали, что украинским фермерам планируют в рамках специальной государственной программы предоставлять кредиты для покупки земельных паев после открытия рынка земли в октябре 2020 года.

А президент Украины Владимир Зеленский развеял устоявшиеся представления о доступе иностранцев к рынку земли. В команде президента также объяснили, что означает полноценное право владения земельными участками.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

сельское хозяйство бюджет правительство аграрии фермеры сельхозпредприятия Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пенсионный возраст для украинок снова повышается
Пенсионный возраст для украинок снова повышаетсяЭкономика
Украинцам советуют закупать доллары: что будет с курсом на следующей неделе
Украинцам советуют закупать доллары: что будет с курсом на следующей неделеФинансы
В Раде раскрыли зарплату спикера Разумкова
В Раде раскрыли зарплату спикера РазумковаЭкономика
Пенсионный возраст хотят повысить: когда и на сколько лет
Пенсионный возраст хотят повысить: когда и на сколько летЭкономика
Кабмин перечислил еще 163 млн гривен на зарплаты шахтерам
Кабмин перечислил еще 163 млн гривен на зарплаты шахтерамЭкономика
"Мы не можем печатать деньги": Зеленский объяснил, как повышать пенсииЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...