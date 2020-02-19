Правительство распределило 4 млрд гривен господдержки для аграриев

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Вопреки прогнозам о выделении государственной поддержки для аграриев в апреле, правительство уже сейчас распределило 4 млрд гривен на 2020 год. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Это значит, что сельхозпроизводители, вероятно, смогут воспользоваться деньгами от государства раньше, чем ожидалось.

"Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и прочее", – написал он в Telegram.

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Кроме того, средства пойдут на развитие фермерских хозяйств, животноводства и переработки сельхозпродукции, садоводства, виноградарства и хмелеводства.

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Ранее сайт "Сегодня" подробно рассказывал, какие именно направления аграрного бизнеса получат финансовую поддержку от правительства.

Напомним, новости "Сегодня" ранее сообщали, что украинским фермерам планируют в рамках специальной государственной программы предоставлять кредиты для покупки земельных паев после открытия рынка земли в октябре 2020 года.

А президент Украины Владимир Зеленский развеял устоявшиеся представления о доступе иностранцев к рынку земли. В команде президента также объяснили, что означает полноценное право владения земельными участками.

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