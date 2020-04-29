Правительство выдаст кредиты малому бизнесу под госгарантии

Даже те бизнесмены, у которых нет дохода, смогут взять дешевые кредиты

Кабмин запустит программу кредитов предпринимателям под госгарантии, что стало возможным благодаря снижению Национальным банком учетной ставки. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство предложит изменения, которые позволят предпринимателям получать кредиты в банках под государственные гарантии", – сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Он пояснил, что если предприниматель не сможет показать доход, поскольку не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства.

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"Гарантом выступит государство", – пообещал премьер.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства" было принято на заседании правительства в среду.

Однако Шмыгаль добавил, что предложенные правительством новации нуждаются в одобрении парламента.

"Важно, чтобы бизнес беспрепятственно имел возможность получать дополнительный ресурс в сложных условиях коронакризиса. Надеюсь, что Верховная Рада как можно быстрее поддержит законодательные изменения", – сказал глава правительства.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский в новом видео обращении заявил, что украинцы, которые переживают тяготы карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, могут рассчитывать на более доступные банковские кредиты.

"Я приветствую решение Национального банка Украины снизить учетную ставку до восьми процентов. Это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения", – сказал Зеленский.

Он добавил, что среди прочего, на этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные кредитные программы.

"Первая – это ипотека для населения по ставке около 10%. Вторая – это кредиты для малого бизнеса по низкой ставке для выплаты заработных плат своим работникам", – анонсировал важные изменения глава государства.

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Правительство готово обеспечить "кредитные каникулы", но не для всех, а только при условии сохранения 80% рабочих мест.

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