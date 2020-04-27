В Украине запустят две кредитные программы, которые помогут справиться с кризисом – Зеленский

Обе программы будут представлены на этой неделе

Украинцы, которые переживают тяготы карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, могут рассчитывать на более доступные банковские кредиты. Об этом напомнил президент Украины Владимир Зеленский в новом видео обращении.

"Я приветствую решение Национального банка Украины снизить учетную ставку до восьми процентов. Это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения. Теперь мяч на их стороне, поэтому все мы с нетерпением ждем такого решения", – сказал Зеленский.

Он добавил, что среди прочего, на этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные кредитные программы.

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"Первая – это ипотека для населения по ставке около 10%. Вторая – это кредиты для малого бизнеса по низкой ставке для выплаты заработных плат своим работникам", – анонсировал важные изменения глава государства.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабинет министров положительно оценил решение Нацбанка рекордно снизить учетную ставку.

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Кабмин, который ранее запустил госпрограмму льготного кредитования "5-7-9", в последнюю неделю апреля-2020 презентует еще одну программу льготных кредитов для бизнеса – "Новые деньги".

"Следующий этап – это программа "Новые деньги". Собственно, для тех людей, которые вернулись с заработков, для действующего бизнеса, который хочет удержать рабочие места. Это также будет программа льготных кредитов, как говорил президент – до 3% процентная ставка, отсрочка выплаты тела кредита и, возможно, кредитные каникулы по процентам", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Правительство готово обеспечить "кредитные каникулы", но не для всех, а только при условии сохранения 80% рабочих мест.

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