Правительство занялось недостроями: разрабатывается законопроект

Фото: Павел Авдокушин. Независимый городской обозреватель/Facebook

В Минрегионстрое состоялась рабочая встреча по обсуждению проекта закона Украины "Об особенностях урегулирования достройки проблемных объектов жилищного строительства", с участием инвесторов "долгостроев", специалистов министерства, экспертов и представителей ГАСК, КГГА. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Как отметила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, этот законопроект – "базовый макет" и создавался исключительно для того, чтобы определиться с первоочередными шагами в решении вопросов "долгостроев".

Министр сообщила, что Минрегион ждет письменные предложения по законопроекту, которые будут обсуждены на следующей рабочей встречи 28 декабря.

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Напомним, 1 ноября 2019 года в Минрегионе состоялась первая рабочая встреча по разработке концепции проекта закона по урегулированию вопросов "долгостроев" и путей решения проблем пострадавших инвесторов.

16 декабря 2019 Минрегион начал общественное обсуждение проекта закона Украины "Об особенностях урегулирования достройки проблемных объектов жилищного строительства", который разработан с целью урегулирования правоотношений, возникших в связи с привлечением средств физических и / или юридических лиц в строительство проблемных о объектов жилищного строительства и определения механизма достройки таких объектов.

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