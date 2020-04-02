Премьер Шмыгаль поговорил о сотрудничестве с МВФ с представителями Американской торговой палаты

Американская торговая палата передала премьер-министру свои предложения для экономического роста и план действий по их имплементации

Правительство получило от Международного валютного фонда позитивный сигнал и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш. Также ожидается финансовая помощь от Всемирного банка. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время первой онлайн-встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине, которые представляют более 600 ведущих инвесторов – международных и отечественных компаний, работающих в Украине.

"Мы понимаем, что меры, которые предприняло правительство, могут быть несколько неприятными и жесткими для бизнеса, но они действенны для сохранения жизни и здоровья украинцев. Мы следуем по мягкому сценарию в контексте развития эпидемии. Однако это не значит, что мы не должны действовать жестко", – отметил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что правительство сотрудничает с бизнесом и понимает, что нужно для его поддержки. Речь идет о кредитных программах и об уменьшении налоговой нагрузки. Среди других вопросов, над которыми сейчас ведется работа – это вопрос расширения программы кредитования "5-7-9".

"Мы работаем с НБУ и другими банками. Есть поручение президента Украины, чтобы проработать кредитную нагрузку", – сказал Шмыгаль.

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В дополнение к этому правительство работает над программой создания быстрых рабочих мест в различных отраслях. Сейчас идет работа над масштабной экономической стратегией.

"Готовых рецептов для выхода из кризиса нет, однако правительство активно ищет их вместе с бизнесом и лучшими учеными", – отметил глава Кабмина.

"Компании-члены Палаты активно помогают Украине бороться с пандемией COVID-19. Для всех сегодня является очень важным продолжение сотрудничества с МВФ", – подчеркнул президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

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Он добавил, что Американская торговая палата ведет активный диалог с офисом премьер-министра и готовит свои предложения для экономического роста Украины и детальный план действий по их имплементации.

"Мы готовы продолжать сотрудничество для поддержки бизнеса и экономики Украины", – сказал Гундер.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после стремительного роста в марте курс доллара в Украине начал снижаться уже в первые дни апреля. Многое на валютном рынке будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом. Подвижки в сотрудничестве с МВФ могут привести к дальнейшему снижению курса доллара.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия COVID-19 – это самый сложный кризис, с которым международное сообщество столкнулось с момента Второй мировой войны.

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