Кризис мировой торговли: эксперт объяснил, что стоит за переговорами ЕС и Китая

Недовольство европейского сообщества вызывают методы торговой экспансии Поднебесной

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Мир лихорадит проблема разлада в торговых отношениях. На прошлой неделе прошел саммит между Европейским Союзом и Китаем, где решали торговые проблемы. Также были объявлены планы ЕС провести официальный торговый диалог с Соединенными Штатами. Помимо этого, до сих пор длятся торговые переговоры между США и Китаем.

За этими встречами стоит недовольство трех мировых экономик (США, ЕС, Китая) Всемирной торговой организацией, которая работает по устаревшим нормам. Такое мнение "Сегодня" озвучил доктор экономических наук, заведующий кафедры Института международных отношений КНУ им. Шевченко Александр Шнырков.

"В ВТО – 164 страны. С уругвайского раунда не было ни одной договоренности на глобальном уровне относительно реформирования мировой торговой системы, кроме балийских соглашений (упрощение правил торговли, 2013 год). С 1994 года ни одного соглашения! А изменяются правила торговли, условия, структура и страны должны адаптироваться. В рамках ВТО это невозможно. Поскольку основная часть мировой торговли приходится на США, Китай и ЕС, так что эти "фабрики" начинают договариваться: как изменить правила мировой торговли", – объяснил он.

В частности, недовольство европейского сообщества вызывают методы торговой экспансии Китая.

"Китай заключил с Италией соглашение о Шелковом пути, кроме того есть проект "16+1" – инфраструктура доступа китайских товаров в страны Центральной Европы без Западной – таким образом Китай старается дезинтегрировать ЕС. Например, условно говоря, вкладывает деньги в Словакию, Чехию, Польшу, но не координирует эти вопросы с Германией, с Францией и так далее. То есть прокладывает путь для китайских товаров в ЕС через Центрально-европейские страны", – подчеркивает Шнырков.

Кроме того, важная задача, которую ставил перед собой ЕС, идя на саммит, было заставить Китай работать по тем же правилам, которые сам же Пекин и установил.

"ЕС и Китай хотят иметь договор об инвестициях, – рассказывает экономист. – А проблема в том, что ЕС принял Директиву о скрининге (проверка кредитоспособности потенциальных партнеров), то есть он будет проверять все инвестиции, которые идут с разных стран, в том числе с Китая. Если это угрожает национальной безопасности стран ЕС, если это прямые иностранные инвестиции, в том числе китайские, если это инфраструктура, стратегические отрасли – инвестор должен давать информацию, откуда эти деньги берутся, кто конечный бенефициар, с какой целью они вкладываются, на какой срок, что планируют изготавливать. Страны, в которые вкладываются деньги, будут решать: принимать эти инвестиции или нет. Это зеркальный ответ, поскольку в Китае такая система уже давно существует".

На ряду с этим недовольство европейцев вызывают несправедливые конкурентные преимущества китайцев.

"В ЕС фирмы тратят больше денег на экологию, – объясняет экономист. – Поэтому издержки на китайские товары ниже и значит китайские товары получают конкурентные преимущества. Поэтому ЕС требует равных условий для всех фирм".

Ранее в комментарии "Сегодня" эксперт говорил о том, что Брюссель обеспокоен тем, какие договоренности заключат США и Китай, ведь если американский рынок будет закрыт для товаров из Китая, то, вероятно, Поднебесная захочет компенсировать это за счет европейских рынков. Это касается и Украины, которую уже заполнили китайские товары:

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АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.