ПриватБанк готовит распродажу недвижимости

Государственное финучреждение избавляется от непрофильных активов

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Входящий в список системно важных банков Украины государственный ПриватБанк начнет реализацию своей недвижимости как непрофильного актива со скидками, а также на голландских аукционах через электронные торговые площадки LOT.PB и OpenMarket (ГП "СЕТАМ").

"В ближайшее время такие аукционы состоятся по объектам, согласованным правлением банка", – подчеркнули в пресс-службе OpenMarket.

По информации электронного аукциона, ПриватБанк выставит на продажу объекты собственного недвижимого имущества почти во всех регионах Украины.

"Снижение цен на недвижимость запланировано по большому количеству непрофильных активов для ускорения реализации объектов, которые не используются в операционной деятельности банка", – заявили в OpenMarket.

В ПриватБанке уточнили, что кроме традиционных продаж планируется проведение торгов по голландской модели аукциона, которая предполагает понижение цены лота в ходе торгов.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева постановил, что процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства. Решение суда предусматривает, что национализация банка должна быть отменена. Кабмин обжаловал отмену национализации ПриватБанка. Апелляционная жалоба подана на решение Окружного административного суда Киева.





Вслед за Кабмином НБУ обжаловал решение суда об отмене национализации ПриватБанка. В Нацбанке уверены, что судьи приняли неверное решение. Также апелляцию подал и сам государственный ПриватБанк.

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