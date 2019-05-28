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ПриватБанк обжаловал решение суда по своей национализации

28 мая, 13:11

Государственный "Приват" не согласен с вердиктом Окружного административного суда Киева

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Государственный ПриватБанк подал апелляции на два вердикта Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года. Этими решениями предусматривается отмена национализации ПриватБанка и определение перечня связанных лиц с "Приватом".

Как сообщили в пресс-службе финучреждения, "Приват" 27 мая подал апелляционную жалобу на вердикт суда об отмене решения о выводе ПриватБанка с рынка с участием государства, 24 мая – на вердикт суда об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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"С учетом этого указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее Кабмин обжаловал тоже отмену национализации ПриватБанка. Апелляционная жалоба подана на решение Окружного административного суда Киева.

Вслед за Кабмином НБУ обжаловал решение суда об отмене национализации ПриватБанка. В Нацбанке уверены, что судьи приняли неверное решение.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева постановил, что процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства. Решение суда предусматривает, что национализация банка должна быть отменена. При этом НБУ и Минфин не согласны с решением суда.


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Тег НБУ, суд, ПриватБанк, апелляция, национализация, национализация ПриватБанка

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