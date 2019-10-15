ПриватБанк в Лондоне выиграл суд против Коломойского

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Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляционную жалобу государственного ПриватБанка, дело которого интересует МВФ, на решение суда о несоответствии юрисдикции иска финучреждения к экс-собственникам. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

"Апелляционный суд вынес решение, которым подтвердил, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск ПриватБанка по мошенничеству, совершенному по предварительному сговору лиц, против бывших владельцев – господина Игоря Коломойского и господина Геннадия Боголюбова. Судебный приказ о всемирном аресте их активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу", - говорится в сообщении банка.

Апелляционный суд постановил, что иск банка должен рассматриваться по существу в Англии. Апелляционный суд также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование решения. Дата рассмотрения дела по сути будет определена судом.

"Мы очень довольны решением Апелляционного суда и готовы двигаться дальше с иском банка в Англии. Это является важным шагом для достижения справедливости для банка и народа Украины", – заявил глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

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Как сообщалось, слушания по этому делу прошли в конце июля. Основным предметом рассмотрения была обоснованность отказа первой инстанции в рассмотрении спора в британской юрисдикции и соответствующих обеспечительных мер.

Напомним, иск против экс-собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и части связанных с ними компаний ПриватБанк подал в декабре 2017 года. Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал этот иск несоответствующим его юрисдикции. ПриватБанк 21 декабря 2018 года обжаловал решение первой инстанции в Апелляционном суде Англии и Уэльса. До рассмотрения апелляции WFO остается в силе.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит МВФ или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по вопросу ПриватБанка. По мнению главы государства, которое он озвучил на пресс-марафоне, эксперты должны проанализировать ситуацию и мировые судебные кейсы, чтобы наработать соответствующее решение.

Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева постановил, что процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства. Решение предусматривает, что национализация банка должна быть отменена. Позже Кабмин и Нацбанк обжаловали это решение суда.

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