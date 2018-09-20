Призрак Великой депрессии: миру прочат новый глобальный кризис

Сегодня, 13:46

Экономический цикл имеет несколько стадий, напомнил основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates 

Фото: AFP
Фото: AFP

Новый финансовый кризис в мире может наступить в ближайшие несколько лет. Об этом заявил американский миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рей Далио в интервью Business Insider.

Далио пояснил, что экономический цикл имеет несколько стадий, и с ростом долгов и доходов от производства увеличивается стоимость активов. Впоследствии центробанки начинают ужесточение кредитно-денежной политики. Затем процентные ставки опускаются практически до нуля и экономика входит в стадию депрессии, что заставляет центробанки скупать активы и применять политику количественного смягчения.

"Я думаю, что период, в котором мы находимся, очень похож на 30-е годы прошлого века", – сказал Далио.

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По его мнению, нынешняя ситуация "подозрительно напоминает" начало периода Великой депрессии в США.

Далио подчеркнул, что в таких условиях растет разрыв между бедными и богатыми, что, в свою очередь, увеличивает успешность популистской риторики.

Напомним, ранее финансовый холдинг JPMorgan Chase также спрогнозировал новый мировой финансовый кризисПо мнению аналитиков, кризис наступит уже в 2020 году. Вероятность начала нового кризиса до конца 2019 года низка, однако торговые конфликты США и Китая могут как ускорить, так и отсрочить его наступление, добавляют эксперты.

Всемирный банк среди причин возможного глобального кризиса указывал проблемы на каком-либо крупном развивающемся рынке, которым, к слову, является переживающая сейчас кризис Турция.

Кроме того, легендарный экономист, финансист, банкир, управляющий инвестиционного фонда RIT Capital Partners лорд Джейкоб Ротшильд заявил, что современная экономическая модель в мире близка к разрушению.
экономика, кризис, финансовый кризис, Великая депрессия

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