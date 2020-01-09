Проблему реформирования облгазов планируют решить за два года

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Ежегодно операторы газораспределительных сетей (облгазы) несанкционированно отбирают из газотранспортной системы газ на сумму порядка 10 млрд грн, заявил на брифинге генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"У нас не решена проблема несанкционированного отбора газа. Ежегодно отбирается из нашей системы газ на сумму порядка 10 млрд грн. Это так называемые небалансы. До сих пор эта проблема не решена. Будет очень обидно, если те дополнительные средства, которые мы получим за транзит и которые мы могли бы в виде дивидендов заплатить нашему собственнику, будут продолжать перетекать в карманы облгазов", – сказал Макогон.

Он добавил, что главная задача компании в ближайшие два года полностью решить эту проблему.

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В январе 2019 года глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что общий долг облгазов перед "Нафтогазом" составил около 60 млрд грн по состоянию на начало года.

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Также сайт "Сегодня" сообщал о том, что вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Украина еще не готова для возвращения к прямым поставкам газа из РФ и намерена это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

В мае прошлого года Андрей Коболев предложил Кабинету министров "отменить режим ПСО и открыть рынок бытовых потребителей для конкуренции между поставщиками", что могло бы снизить цены на газ для населения.

"Благодаря реформе рынка газа десятки компаний свободно покупают газ на европейском рынке и поставляют его украинским коммерческим потребителям. Кроме того, газ продают местные добытчики и трейдеры. В общем на рынке зарегистрировано несколько сотен торговцев. У украинских бытовых потребителей выбора нет. Для абсолютного большинства из них поставщик есть только один – частная компания газсбыт. Обеспечивать этот газсбыт газом обязан "Нафтогаз", потому что есть постановление о возложении спецобязанностей (ПСО). Мы уверены, что бытовые потребители должны получить возможность свободно выбирать поставщика с учетом лучшей цены, надежности и сервиса", – заявил тогда Коболев.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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