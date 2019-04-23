Проблемы с российской нефтью: украинские импортеры поделились планами

Компании рассчитывают на сознательность со стороны белорусских партнеров

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Украинские импортеры смогут без каких-либо серьезных проблем изменить источники поставок нефти и нефтепродуктов в случае, если Беларусь своевременно предоставит подробную информацию о ситуации, сложившейся вокруг качества нефти, поступающей на территорию страны, масштабах повреждений Мозырского НПЗ, а также времени, необходимого для их устранения.

Такое мнение высказал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, подчеркнув, что пока не станут известны масштабыфорс-мажора из-занекачественной нефти из России, участники украинского рынка не смогут принимать решения относительно необходимости переориентации на другие источники поставки.

"Ситуация на украинском рынке будет зависеть в первую очередь от того, насколько белорусы будут готовы поделиться информацией и открыто сообщить, что на самом деле произошло, сколько времени им понадобится, чтобы возобновить работу. Для нас нет проблем с тем, чтобы перейти на другие источники поставок. Проблема в том, что пока нет понимания произошедшего, и на сколько это может затянуться. Эта неопределенность пока никого не торопит закупать другие партии, поскольку у импортеров есть контракты, подписанные с белорусами, а они не говорят ни "да", ни "нет", – сказал он.

Комментируя ситуацию на Мозырском НПЗ, Куюн со ссылкой на консультации с техническими специалистами, уточнил, что речь может идти о повреждениях, на устранение которых могут пойти месяцы.

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В тоже время он отметил, что в Украине из-за переноса посевной остались "неплохие запасы" нефтепродуктов.

"Тот объем, который завезли под посевную, находится в наличии. То есть сейчас определенный запас есть. Это наш буфер. В случае, если белорусы оперативно проинформируют о своих проблемах, рынок примет решение о поставках новых партий с других направлений. Это очень важно. Вся надежда на их ответственность и сознательность", – сказал он.

Как сообщалось, белорусский концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. В связи с этим оба белорусских НПЗ – ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объем нефтепереработки. При этом "Укртранснафта" усилила контроль за качеством российской нефти.

Ранее также Россия ограничила огранили экспорт нефти в Украину. Впрочем, как объяснили в Нефтегазовой ассоциации, горючее ввозится в Украину более чем из 10 государств, поэтому особых проблем с топливом не возникнет.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России".

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