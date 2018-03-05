Проблемы с транзитом газа через Украину могут ударить по рейтингу "Газпрома" – S&P

Международное рейтинговое агентство будет пристально следить за ситуацией вокруг транзита газа из РФ в Европу

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пока не меняет рейтинги российского "Газпрома" из-за его намерений расторгнуть контракты с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа после решения Стокгольмского арбитража.

Вместе с тем, в агентстве считают, что в долгосрочной перспективе отсутствие контракта на транзит может повлиять на нормативный режим для будущих газопроводов, которые российский концерн планирует построить в Европу.

"Мы понимаем, что, несмотря на продолжающиеся разногласия, физические поставки газа в Европу через Украину продолжаются. Мы всегда считали, что транзит газа через Украину является существенным риском для кредитоспособности "Газпрома", и полагаем, что $2,56 млрд (которые "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" по решению Стокгольмского арбитража – Ред.) являются осуществимой суммой для компании, EBITDA (доналоговая прибыль – Ред.) которой за 12 месяцев, закончившихся в сентябре 2017 года, составила $29,2 млрд", – говорится в заявлении рейтингового агентства.

В агентстве сообщили, что будут внимательно рассматривать любое значительное прерывание поставок или задержек с регулированием "как существенно негативные события для кредитного рейтинга" российской компании.

"Наш базовый сценарий не предполагает сколько-нибудь значительных перерывов осуществляемых "Газпромом" поставок экспортного газа в Европу. Мы полагаем, что это не входит в интересы ни одной из сторон, вовлеченных в процесс. Европейский рынок – ключевой для "Газпрома", – отметили в агентстве, добавив, что при этом европейским покупателям трудно найти замену "Газпрому".

Около половины экспорта "Газпрома" в Европу осуществляется через территорию Украины, и зависимость от украинского транзита останется высокой, по меньшей мере, до тех пор, пока газопроводы "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" не вступят в строй, что "Газпром" планирует осуществить в 2019 году, считают в S&P Global Ratings.

Вместе с тем, по мнению аналитиков агентства, даже в случае успешного запуска новых газопроводов украинский транзит может быть востребован для покрытия сезонных пиков потребления газа в Европе.

"В долгосрочной перспективе мы полагаем, что отсутствие надежного транзитного соглашения является фундаментальным риском для экспортных поставок и рыночной позиции "Газпрома". Сомнения клиентов относительно надежности поставок снижают привлекательность трубопроводного газа "Газпрома" по сравнению с другими видами топлива, а также альтернативными поставками газа по трубопроводам или сжиженным газом, что, на наш взгляд, в итоге может повлиять на решения регулирующих органов относительно планируемых "Газпромом" альтернативных маршрутов", – считает S&P.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" заверили – для Европы риски исчезли, несмотря на "газовую войну" России и Украины. В компании отметили, что Киев предотвратил искусственный кризис, который пыталась осуществить РФ.

В свою очередь в Минэнерго РФ сделали заявление по транзиту газа в Европу через Украину, признав, что транзит газа через Украину надежен.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта.