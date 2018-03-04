"Газовая война" Украины и России: в "Нафтогазе" заверили – для Европы риски исчезли

Европе не угрожают риски с транзитом газа из России через Украину после демарша "Газпрома". Об этом заявил в интервью The Wall Street Journal глава "Нафтогаза" Андрей Коболев

По его словам, Украина сделала все возможное, чтоб предотвратить газовый кризис.

"Для Европы риски исчезли. Мы сделали все возможное, чтобы искусственный кризис, который пыталась создать Россия, не произошел", – сказал Коболев и напомнил, что "Газпром" снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы.

Глава "Нафтогаза" добавил, что из-за демарша "Газпрома", Украине пришлось увеличить расход энергии, чтоб обеспечить транзит газа в Европу.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта.

О том, чем может закончится новый спор Украины и России читайте в материале "Сегодня" Демарш "Газпрома": как Россия перекрыла Украине газ и что будет дальше.