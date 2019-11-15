Продать или сдать землю в аренду: Лещенко объяснил

/ Фото: Pixabay

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Сегодня аренда намного более эффективный инструмент, чем ее реализация.

Об этом в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил Роман Лещенко, уполномоченный президента по вопросам земли.

"Граждане Украины не обязаны сегодня кому-либо продавать свою землю. Сегодня аренда намного более эффективный инструмент, чем ее реализация. Но, мы человека не лишаем правомочности самореализации. Призываю всех украинцев не продавать свои земельные участки, потому что ценность вашей земли будет расти. Когда мы запускаем оборот земель сельскохозяйственного назначения – первоначально мы открываем оборот для украинцев и украинских компаний, основателями которых являются исключительно украинцы. Государство также будет субъектом в этом обороте. И оно также будет иметь возможность покупать эту землю. И объединенные территориальные громады, которым будет передана государственная земля в коммунальную собственность, также будут иметь право ее покупать", – отметил он.

По словам Лещенко, вопрос концентрации также будет пересмотрен.

"Именно так, как это видит украинский народ", – резюмировал он.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о рынке земли и его принятия в первом чтении президент Владимир Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю. Он отметил, что закрепленное в Конституции право украинских граждан на владение землей не соответствует действительности.

Кроме того, президент отметил, что иностранцы не смогут покупать украинскую землю без референдума. По его словам, после запланированного на 2020 год запуска рынка земли право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании. А для иностранных покупателей тоже есть условие.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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