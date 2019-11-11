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Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю: видеообращение

11 ноября, 12:51

Глава государства рассказал об обмане граждан Украины, записанном в Конституции

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Президент Украины выступил с видеообращением к украинцам относительно права собственности украинцев на землю. Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

Он рассказал один из самых больших обманов, который закреплен в Конституции – это статья о том, что земля является объектом права собственности украинского народа.

"Почему это обман? Потому что сегодня, как и во все предыдущие годы, украинцы не являются полноценными владельцами своей земли – государство не предоставило им такой возможности. Не создало условий, чтобы просто украинец мог развиваться на своей земле. Украинцы не могут продавать или покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения", – заявил Зеленский.

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Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Источник: Сегодня

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