Продовольственных магазинов в Украине все меньше: куда они деваются

В Украине открывается все меньше продовольственных магазинов. Так, если за первое полугодие 2017 г. открылось 229 магазинов, то в этом году только 201. Сайт "Сегодня" решил разобраться, почему открывается все меньше продовольственных магазинов, с чем связана такая тенденция и сохранится ли она в дальнейшем.

Количество магазинов сокращается с каждым годом

Продовольственные ритейлеры замедлили темпы развития и открывают в Украине все меньше и меньше магазинов. В исследовательской компании GT Partners Ukraine подсчитали, что за первое полугодие 2018 г. был открыт всего 201 магазин, тогда как за аналогичный период в прошлом году эта цифра достигала 229.

"За первые 6 месяцев 2018 г. в Украине сетевые продовольственные операторы Украины открыли 201 магазин, при этом 160 из них были совершенно новыми, а остальные сменили вывеску другой торговой сети в результате процесса ребрендинга или сделки по поглощению. Для сравнения отметим, что в первом полугодии 2017 г. было открыто 229 магазинов (из них совершенно новыми были 136 торговых точек)", – отмечает в комментарии "Сегодня" Игорь Гугля, директор GT Partners Ukraine.

Помимо того, что торговые точки открываются все реже, количество закрытых магазинов растет. По данным Госстата, на 1 января 2017 г. в стране было 38 439 тыс. торговых точек, тогда как на 1 января 2018 г. цифра сократилась до 32 662. Правда, здесь речь идет о всех предприятиях, основной вид деятельности которых – это розничная торговля. Несмотря на это, можно заметить общие тенденции к сокращению количества торговых точек.

Эксперты отмечают, что это продолжается уже не первый год. Так, директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит, что на такое положение влияет покупательная способность украинцев.

"Чем меньше покупательная способность у людей, соответственно, тем меньше магазинов нужно, чтобы обеспечить людей теми товарами и продуктами, которые они хотят купить. Например, официальная статистика за прошлый год показала, что торговых точек стало на 20% меньше, чем год назад", – поясняет Дорошенко.

Главные причины: насыщенный рынок и нехватка площадей

Даже крупные продовольственные ритейлеры сейчас открывают гораздо меньше торговых точек, несмотря на то, что у них есть огромное преимущество на рынке. Это связывают с разными факторами: начиная от нехватки места и больших площадей под магазины и пресыщенности рынка, и заканчивая низкой покупательной способностью украинцев.

Алексей Дорошенко добавляет, что кроме снижения покупательной способности есть еще один важный фактор – закрывается большое количество торговых точек, а на их месте открывается, например, один магазин крупной торговой сети, который может обеспечить такой товарооборот, как 30 или 50 мелких торговых точек.

"Это еще одна тенденция. Потому что сейчас многие торговые сети идут вглубь территорий, они открываются в сельских районах, где раньше, например, были только рынки, маленькие магазинчики. И на их месте сейчас появляется один магазин, который все это может убить, потому что он конкурентный по цене и там есть сервис. Здесь две тенденции идут одновременно одна навстречу другой: и снижение покупательской способности, и выход торговых сетей в регионы", – отметил Дорошенко.

Еще один интересный факт состоит в том, что торговля продовольственными товарами становится все более невыгодной. Так, раньше мы писали, что магазинов, которые торгуют непродовольственными товарами в стране насчитывается 19,2 тыс., тогда как количество продмагов намного меньше – 12,6 тыс.



Игорь Гугля добавляет, что украинский рынок на грани насыщения, поэтому ритейлерам становится все сложнее найти нужную площадку под тот или иной магазин.

"На наш взгляд, здесь нет особых причин говорить о каких-то закономерностях: в принципе, динамика схожа с результатами прошлого года. С другой стороны, как ни крути, но рынок направляется в грани насыщения (она все ближе) – поэтому находить качественные площадки для ритейлеров с каждым годом все труднее и труднее", – говорит Гугля.

В комментарии сайту "Сегодня" Иван Зайцев, представитель Ассоциации ритейлеров Украины" рассказал, что тенденция к сокращению количества магазинов сейчас очень выражена по нескольким причинам.

"Действительно, такая тенденция есть, и она очень ярко выражена. Причин несколько. Во-первых, многие сети активно обновляют свои торговые точки, а не сосредоточены на открытии новых. Во-вторых, существует проблема с качественными локациями под магазины: за время экстенсивного роста ведущие операторы уже заняли лучшие места и сейчас найти подходящие помещения уже не так просто", – говорит Зайцев.

В свою очередь, Дорошенко считает, что в крупных торговых центрах огромные площади продолжают пустовать, т.к. открывая тот или иной магазин, многие сталкиваются тем, что они попросту становятся нерентабельными и не могут себя окупить, ведь приходится делать много обязательных платежей: аренда помещения, коммунальные услуги, зарплата персоналу и т.д.

"Мы видим, какая вакантность торговых площадей в ТРЦ. Если это не какой-то суперпрофессиональный, суперраскрученный торговый центр, то там очень много свободных площадей. Потому что раньше все искали, где взять площадь, и все скупали, то сейчас, откровенно говоря, чем бы ты не торговал – не факт, что ты сможешь выжить", – заявил эксперт.

Правда, цены на аренду в торговых центрах продолжают неумолимо расти. Так, по данным компании CBRE Ukraine ставки в лучших торговых центрах Киева продолжали увеличиваться, показывая рост на 8-10% с начала года. Именно поэтому ритейлеры сейчас выходят на региональный уровень.

"В ключевых городах Украины уже достаточно высокая плотность продуктовых магазинов любого формата – от гипермаркетов cash&сarry до небольших магазинчиков у дома. Поэтому лидеры рынка осваивают небольшие города, прежде всего в южных и западных областях. В том числе, опять же, путем поглощения местных игроков", – добавил Зайцев.

Действительно, еще в прошлом году в Ассоциации ритейлеров Украины говорили о том, что крупные игроки потеряли интерес к Киеву и начинают динамично развивать свои сети на западной и в центральной Украине.

Что будет дальше

Несмотря на то, что украинскому рынку еще есть куда развиваться, ожидать, что ситуация вскоре изменится – не приходится. Игорь Гугля отмечает, что с каждым годом динамика открытия новых современных маркетов в Украине будет чуть-чуть сокращаться.

Покупательная способность в ближайшее время также не будет расти, уверен Алексей Дорошенко.

"Это реальный факт, от которого мы не избавимся в ближайшие года три. Потому что даже если покупательная способность начнет расти, то эти 2-4% роста не дадут возможности под такой вялый экономический рост открывать новые торговые точки", – заметил эксперт.

Сейчас между продовольственными ритейлерами наблюдается динамичная конкуренция. Чтобы удержать клиентов и увеличить их количество, ритейлеры начинают открывать новые форматы магазинов и расширять свои сети. В дальнейшем эта конкуренция будет только усиливаться, если учесть еще и то, что на украинский рынок сейчас заходят крупные иностранные игроки, конкурировать с которыми довольно сложно.

К тому же, остается открытым вопрос площадей, ведь крупные ТРЦ с оптимальным расположением открывают не так часто, тогда как есть много желающих отхватить место именно в них. Иван Зайцев добавляет, что глобальных предпосылок для изменения ситуации пока что нет, т.к. места в ТРЦ заинтересованные ритейлеры занимают еще на стадии строительства.

"Глобальных предпосылок для изменения ситуации нет: места в строящихся торговых центрах занимают еще на стадии строительства, самостоятельно строить новые объекты ритейлеры не сильно спешат. Так что можно предположить, что в ближайшие год два все сети несколько замедлят темпы открытия новых магазинов, сосредоточившись на повышении качества, улучшении логистики и бизнес-процессов, обновлении и переформатировании торговых точек", – заверил Зайцев и подытожил, что новые дискаунтеры будут открываться дальше, но, вероятнее всего, за счет поглощения других операторов или же вытеснения конкурентов с самых выгодных локаций.

Напомним, недавно мы рассказывали о том, почему с приходом шведского магазина IKEA в Украину возникло столько шума.

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