Продукты по нормам Европейского союза: к чему идет Украина

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

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Украина пять лет назад подписала соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Одно из обязательств по соглашению – реформа, которая касается безопасности пищевых продуктов. Сайт "Сегодня" собрал главные изменения в пищевом законодательстве за последнее время и рассказывает о том, какие новшества только готовятся.

Время для норм ЕС

В правительстве снова активно заговорили об изменениях в пищевом законодательстве, ведь на этот год уже есть большие планы. В Министерстве аграрной политики и продовольствия отмечают, что внедрение стандартов ЕС – одно из стратегических направлений развития пищевой отрасли.

"Украинская пищевая промышленность – мощная отрасль в АПК, но мы видим огромный потенциал для развития. Внедряя новые стандарты и системы управления качеством на предприятиях, переходя от экспорта сырья к экспорту готовой продукции, мы обеспечиваем новый уровень конкурентоспособности украинских товаров, способствуем расширению рынков сбыта и повышаем авторитет и имидж Украины в целом", – отметила Елена Ковалева, замминистра агрополитики.

Уже сейчас пищевая промышленность обеспечивает пятую часть промпроизводства Украины. Так, в 2018 г. объем реализации пищевых продуктов, напитков и табачных изделий достиг 504 млрд грн или 20,1% в общем объеме реализованной промышленной продукции.

Чтобы приблизиться к стандартам ЕС, в Украине был разработан и принят целый ряд базовых законов, которые коснулись не только бизнеса, но и простых покупателей. Так, уже вступил в силу закон, который запрещает использовать маркировки "эко", "био" и т.д. в рекламных целях и без надлежащих сертификатов. Еще один важный шаг – изменение маркировки продуктов. Раньше на многих товарах состав, аллергены и сроки годности прописывались так, что найти их на упаковке было почти невозможно. Маленькие шрифты, которые сливались с фоном и вовсе делали текст невидимым. Поэтому сейчас прописали четкие нормы, которые бы урегулировали эти вопросы и защитили украинцев от покупки некачественной продукции.

К тому же, до 20 сентября 2019 года все производители пищевой продукции должны внедрить на предприятиях систему анализа рисков, опасных факторов и контроля критических точек, направленную на повышение безопасности пищевых продуктов. Эта система, в первую очередь, повлияет на самих производителей, которым нужно будут тщательнее следить за качеством своей продукции.

"Законодательство предусматривает не только обязанность бизнеса внедрить НАССР (документированная система, которая обеспечивает идентификацию опасных факторов, и устанавливает предупреждающие меры, – ред.), но и обязывает инспекторов осуществлять аудит этой системы. Именно поэтому бизнес и служащие Госпотребслужбы должны очень четко эти требования понимать и соответствовать им", – пояснил Владимир Лапа, глава Госпотребслужбы Украины.

Что уже поменялось в украинском законодательстве по пищепрому

Внедрение системы НАССР

В сентябре 2016 г. вступил в силу раздел закона "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", согласно которому все операторы рынка пищевых продуктов должны внедрить систему НАССР за три года.

Эта система уже внедрена во многих западных странах. Она обеспечивает контроль на всех этапах производства пищевых продуктов, а также при их хранении и реализации. Цель системы – выявить "критические контрольные точки", т.е. слабые места, где чаще всего могут возникнуть рискованные ситуации, которые могут испортить продукт либо сделать его небезопасным. По системе НАССР проводится тщательный и многоэтапный анализ, который должен максимально предотвратить все рискованные ситуации.

Рада определила переходный период по внедрению процедур НАССР :

для мощностей (заводов, фабрик, предприятий), которые работают с пищевыми продуктами с необработанными ингредиентами животного происхождения (кроме малых мощностей), – через три года со дня, следующего за днем ​​опубликования закона;

если необработанные ингредиенты животного происхождения отсутствуют (кроме малых мощностей), – через четыре года после опубликования закона;

для малых мощностей – через пять лет после публикации закона.

Проверки для операторов пищевого рынка

Мы не раз писали, что просроченные товары попадают на прилавки как в сетевых маркетах, так и в маленьких магазинах. Искоренять это должна Госпотребслужба, но по закону она обязана предупредить оператора рынка о проверке не менее, чем за 10 дней. Естественно, за этот срок просроченные товары убирали с прилавков.

4 апреля 2018 г. в силу вступила основная часть закона, который усиливает контроль в сфере пищевой продукции. Плюс этого закона в том, что теперь появилась возможность проверять представителей бизнеса без уведомления собственников за 10 дней до проверки. Контроль стал риск-ориентированным и может проводиться с той периодичностью, которой достаточно для повышения безопасности продуктов. Если предприятие отнесли к высокой степени риска, проверки там должны проводиться раз в квартал.

На сайте Госпотребслужбы в открытом доступе есть весь список предприятий, которые будут проверены по плану в 2019 г. с указанием дня и сроком проверки.

Маркировка продуктов

Украинские производители при нанесении маркировки на товар делают так, что украинский текст очень плохо виден. Часто так происходит с продуктами, которые идут на экспорт. Также на маркировке товаров практически отсутствует информация об аллергенах и специфических составляющих.

Для урегулирования маркировки продуктов по нормам Европейского союза Рада приняла закон в конце 2018 года, предусмотрев большой пласт изменений:

установлен минимальный размер шрифта – 0,9 мм, также текст должен быть разборчивым, не перекрываться разными графическими элементами и не смешиваться с фоном;

в обязательном порядке должна предоставляться информация о пищевых добавках и вспомогательных веществах, которые вызывают аллергические реакции или непереносимость. Эта информация должна выделяться отдельным цветом;

обязательно указание на упаковке данных о том, подвергался ли пищевой продукт размораживанию. В меню кафе, ресторанов и других заведений общественного питания тоже нужно будет прописать аллергены, которые находятся в блюдах;

информация о питательной ценности некоторых продуктов стала необязательной. Эта норма относится к продуктам, "которые не подвергались переработке или в отношении которых информация о питательной ценности не является определяющим фактором принятия потребителями решений об их покупке";

на свежих фруктах и овощах, алкоголе, хлебе и сладостях, а также соли, сахаре и уксусе могут не указывать срок годности;

при необходимости нужно будет указывать условия хранения, при которых продукт не потеряет своих свойств;

вся вышеупомянутая информация должна раскрываться и при продаже товаров онлайн;

если пищевой продукт хранится не более трех месяцев, в дате достаточно указать день и месяц производства. Если пищевой продукт хранится более трех месяцев, но менее 18 месяцев, в дате достаточно указать месяц и год, а вот если продукт хранится более 18 месяцев, в дате достаточно указать год производства.

операторы рынка будут добровольно указывать минимальный срок годности для тех продуктов, которые фасуются непосредственно в самих магазинах или же продаются на развес.

Если нарушены требования к маркировке, юрлиц могут оштрафовать на 15 минимальных заработных плат (минимальная зарплата составит 4173 грн с 1 января 2019), т.е. на 62 565 грн, а физлиц-предпринимателей в размере 10 минимальных зарплат – 41 730 грн.

Первые нормы закона вступят в силу в мае 2019 года. Правда, в документе есть статьи, которые вступят в силу позже, через два-три года. Предусмотрен переходной период, за который все участники рынка смогут переформатироваться на новые нормы.

Рынок органики

В июле 2018 г. Рада приняла закон об органических продуктах, фактически запрещающий безосновательное использование таких маркировок, как "био", "эко", "органик", которые массово прописывают на множестве товаров, начиная от алкоголя и заканчивая моющими средствами. В силу закон вступил в начале 2019 г.

Так, использовать вышеупомянутые обозначение можно только имея сертификат, который доказывает принадлежность к органическому производству. Нарушение таких правил влечет серьезные штрафы, как для производителей, так и для операторов рынка.

Корма для животных

Еще в декабре 2017 г. Рада приняла закон "О безопасности и гигиене кормов". Вступит в силу он через 2 года со дня его опубликования (в конце 2019 г.). А требования к маркировке, представлению и упаковке кормов вступают в силу через 3 года со дня опубликования.

Закон предусматривает более жесткий контроль за рынком кормов в Украине и позволяет обеспечить животных качественными и безопасными кормами. Эти изменения напрямую касаются украинских потребителей, ведь рацион животных влияет на продукты животного происхождения – от мяса до молоко, яиц и сыров.

Какие изменения еще готовятся

Новейшие пищевые продукты

Новейшие пищевые продукты существенно отличаются от всего, что есть на рынке. Например, синтетическое мясо и продукты, влияние которых на организм человека не исследовано.

В Украине законопроект о новейших продуктах пытались принять еще в 2012 г., но тогда его сняли с рассмотрения, и эта сфера до сих пор не регулируется в стране. Сейчас производство и оборот таких продуктов регулируется только одной статьей закона "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов".

Основном требованием к таким продуктам остается их безопасность, чтобы не допустить случаев отравления и негативного влияния на организм человека, поэтому и должен быть разработан соответствующий законопроект.

Материалы для упаковки продуктов

В начале 2019 г. Рада отклонила законопроект "О требованиях к предметам и материалам, которые контактируют с пищевыми продуктами". Тем не менее, это важный аспект, который также нуждается в регулировании. В "Украинском центре европейской политики" рассказывают, что сейчас законопроект дорабатывают и главный упор делают на то, чтобы упаковочные материалы были безопасными для потребителя и не влияли на качество продуктов.

Согласно европейским нормам, упаковка не должна менять вкус, цвет, запах и качество продукта, а ее производство также должно контролироваться.

В ЕС сейчас активно отказываются от пластиковой упаковки и от пластика в целом. Недавно Европарламент принял законопроект, которым с 2021 года на территории стран ЕС запрещено производство и продажа одноразовых изделий из пластика, в частности посуды и соломинок для напитков.

Украина в этом направлении пока что не делает успешных и активных шагов, хоть об отказе от полиэтиленовых пакетов речь идет достаточно давно. Тем не менее, то, что у нас внедряются европейские нормы положительно сказывается на пищевой промышленности и выводит ее на новый уровень.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, в каких продуктах можно найти пластик.

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