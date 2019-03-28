Европарламент запретил производство и продажу одноразового пластика

По данным Еврокомиссии, на пластик приходится 85% всего мусора в Мировом океане

Фото: Flickr

Европарламент запретил производство и продажу одноразового пластика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/629/588/5c862958827ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/629/588/5c862958827ad.jpg 2019-03-28T11:01:00+02:00 Евросоюз По данным Еврокомиссии, на пластик приходится 85% всего мусора в Мировом океане

Европарламент принял законопроект, которым с 2021 года на территории стран ЕС запрещено производство и продажа одноразовых изделий из пластика, в частности посуды и соломинок для напитков. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Из-за низкой скорости разложения пластик накапливается в морях, океанах и на пляжах, что приводит к загрязнению окружающей среды и гибели животных. По данным Еврокомиссии, на пластик приходится 85% всего мусора в Мировом океане. Около половины этих пластиковых изделий – одноразовые.

Согласно документу, к 2029 году в странах ЕС должен быть обеспечен 90-процентный уровень сбора использованных пластиковых бутылок для дальнейшей переработки. Кроме того, принят закон, который усилит применение принципа "загрязнитель платит", в частности, за утерянные в море сетки обяжут платить не рыбаков, а производителей.

Напомним, в Украине хотят существенно ограничить использование полиэтиленовых пакетов. 28 января в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "Об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена в гражданском обороте". Его инициаторами значатся 61 народный депутат из разных фракций, что заставляет предполагать, что закон не будет положен под сукно.

В пояснительной записке содержится напоминание о том, что это самое "гражданское обращение отдельных видов продукции из полиэтилена" полностью запрещено в Европе.

Ограничение использования полиэтилена связано с тем вредом, который этот материал наносит экологии.

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