Европарламент запретил производство и продажу одноразового пластика
По данным Еврокомиссии, на пластик приходится 85% всего мусора в Мировом океане
Европарламент принял законопроект, которым с 2021 года на территории стран ЕС запрещено производство и продажа одноразовых изделий из пластика, в частности посуды и соломинок для напитков. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Из-за низкой скорости разложения пластик накапливается в морях, океанах и на пляжах, что приводит к загрязнению окружающей среды и гибели животных. По данным Еврокомиссии, на пластик приходится 85% всего мусора в Мировом океане. Около половины этих пластиковых изделий – одноразовые.
Согласно документу, к 2029 году в странах ЕС должен быть обеспечен 90-процентный уровень сбора использованных пластиковых бутылок для дальнейшей переработки. Кроме того, принят закон, который усилит применение принципа "загрязнитель платит", в частности, за утерянные в море сетки обяжут платить не рыбаков, а производителей.
Напомним, в Украине хотят существенно ограничить использование полиэтиленовых пакетов. 28 января в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "Об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена в гражданском обороте". Его инициаторами значатся 61 народный депутат из разных фракций, что заставляет предполагать, что закон не будет положен под сукно.
В пояснительной записке содержится напоминание о том, что это самое "гражданское обращение отдельных видов продукции из полиэтилена" полностью запрещено в Европе.
Ограничение использования полиэтилена связано с тем вредом, который этот материал наносит экологии.
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