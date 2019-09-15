В новом бюджете увеличена минимальная зарплата: Маркарова назвала сумму

В новом бюджете минимальная зарплата увеличится почти на четверть

/ Фото: Кабинет министров Украины

Согласно новому госбюджету, поданному Кабмином на 2020 год, минимальная зарплата увеличивается на 550 гривен и составит по состоянию на первое января 2020 года 4723 грн. Об этом во время брифинга по случаю подачи бюджета правительством заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

По словам Маркаровой, это соответствует показателям роста доходной части бюджета, но больше увеличить минималку пока что невозможно.

"Согласно новому бюджету изменятся должностные оклады и тарифные сетки изменятся. Все эти данные будут вскоре опубликованы", – отметила Маркарова.

Она также отметила, что ресурсная и расходная часть нового бюджета абсолютно реалистичны.

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"Наша ресурсная база будет состоять из доходов 1 трлн 79 млрд 500 млн гивен. Соответственно и расходная часть сформирована с учетом реалистичных доходов. Уменьшение дефицита – это не просто красивая формулировка. Это реалистично. Поэтому дефицит бюджета к ВВП, который мы ставим на 2020 год как задачу, – это 2.09%. Это реалистично, и мы его достигнем", – отметила Маркарова.

Министр финансов также подчеркнула, что у правительства достаточно амбициозная цель и относительно госдолга.

"Динамика долга – на конец года наш долг как процент к ВВП должен составлять на более 54,1 – это государственный и гарантированный долг. В частности государственный 46,7%, и гарантированный государством 7,4%. Долговая нагрузка в новом бюджете буде около 438,1 млрд грн. Это очень много, это наши расходы на обслуживание долга. Это с одной стороны вызов, а с другой это то, на что будет направлена ​​работа в течение следующего года", – отметила Маркарова.

Новости "Сегодня" писали, что, согласно Бюджетному кодексу, Кабмин должен внести проект госбюджета на рассмотрение парламента до 15 сентября. Такое поручение дал также президент Владимир Зеленский.

По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, Верховная Рада ожидает, что сроки будут соблюдены. Он добавил, что на пленарной неделе с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть ряд вопросов, в частности госбюджет-2020.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что подготовка проекта госбюджета на следующий год входит в число ключевых задач нового правительства.

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