Проект бюджета-2020: увеличены расходы на медицину и образование

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В проекте бюджета на 2020 год, который представил Кабмин, на здравоохранение предусмотрено выделить 108 миллиардов гривен, на образование – 136,4 миллиарда, на развитие культуры и информационной деятельности – 8,6 миллиарда гривен.

Об этом шла речь на брифинге премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксаны Маркаровой после заседания правительства.

"Все стратегические приоритеты: здравоохранение, образование, культура – полностью профинансированы в этом проекте бюджета. Но главный уклон будет – это бюджет эффективности внутри программы", – заявила глава Минфина.

По ее словам, "в сфере здравоохранения расходы предусмотрены на все стратегические направления – первичная медицина, экстренная помощь, амбулаторное лечение, то же касается и образования".

"И образовательная субвенция, поддержка Новой украинской школы, начальные классы, инклюзивное образование – все это запланировано и будет профинансировано. Значительно эффективнее можно планировать и расходы на культуру и информационную сферу теперь, когда все эти направления под крышей одного министерства", - считает Маркарова.

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Стоит добавить, что общие расходы на здравоохранение, предусмотренные на 2020 год, составляют 108 млрд грн, что на 9,8 млрд грн больше, чем в 2019 году.

Размер медицинской субвенции составит 14,6 млрд грн, на реализацию программы медицинских гарантий для первичной, экстренной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, реимбурсации лекарственных средств предусмотрено 72,1 млрд грн.

На централизованное приобретение медикаментов и медицинских изделий – 6,6 млрд грн, на лечение украинцев за рубежом – 700 млн грн.

На развитие культуры и информационную сферу будет выделено 8,6 млрд грн, из которых на обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержку книгоиздательского дела и популяризацию украинской литературы в мире планируется направить 100 млн грн, на развитие общественного вещания – 2 млрд грн, на поддержку кинематографии – 1,3 млрд гривен.

На образование будет выделено 136,4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн больше, чем в 2019 году. В частности, впервые в проекте бюджета предусмотрены расходы на развитие учреждений высшего образования в объеме около 300 млн грн.

Новости "Сегодня" писали, что, согласно Бюджетному кодексу, Кабмин должен внести проект госбюджета на рассмотрение парламента до 15 сентября. Такое поручение дал также президент Владимир Зеленский.

По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, Верховная Рада ожидает, что сроки будут соблюдены. Он добавил, что на пленарной неделе с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть ряд вопросов, в частности госбюджет-2020.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что подготовка проекта госбюджета на следующий год входит в число ключевых задач нового правительства.

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