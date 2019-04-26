Промышленная стратегия: как Украине избавиться о статуса "сырьевой базы"

Эксперты объяснили, что нужно сделать стране, чтобы стать богаче

Высокие зарплаты и пенсии, больше рабочих мест – это лишь часть преимуществ, которые дает промышленная

стратегия. План развития экономики есть у всех европейских государств, кроме Украины. "Сегодня" поговорили с экспертами и узнали, когда и в нашей стране может появиться промышленная стратегия, и как она повлияет жизнь граждан.

Огонь в печах металлругического завода не угасает ни на миг. Здесь изготавливают сталь, без которой невозможно построить ни небоскребы, ни автомбили, ни морские суда. С предприятия в Мариуполе сотни вагонов с ценным металлом направляются за границу.

"Мы экспортируем порядка 80% того, что производим в металлургии. Основная добавочная стоимость остается за границей. Зарабатывают в основном поставщики продукции, для них сталь является сырьем", – рассказывает президент объединения предпринимателей "Укрметалургпром" Александр Каленков.

Украину уже неофициально прозвали "сырьевой базой Европы". Мы экспортируем зерно, кукурузу, растительные масла, железную руку. А вот готовую продукцию покупаем у других стран.

"Причина – это наша структура материального производства и отсутствие большого предложения товара, который мы можем сделать. Мы просто его не производим. А нужно производить", – говорит директор ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк.

Именно поэтому стране нужна промышленная стратегия. Она помогает определить, какие товары производить, чтобы покупать меньше импортных.

"У каждой страны есть конкурентные преимущества. Мы должны в своей промышленности выбрать наши конкурентные преимущества и использовать их", – советует директор GMK Center Станислав Зинченко.

Сейчас Украина зависит от спроса на наше сырье за границей. Эксперты же утверждают: для экономики лучше, когда спрос на сырье есть внутри страны.

"Нам нужно радикально изменить экономическую политику, структуру экономики и переориентироваться на производство и экспорт готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Чтобы наверну было не аграрное и прочее сырье, а продукция машиностроения, украинские самолеты, вагоны турбины", – говорит глава комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.

Чтобы промышленная стратегия заработала, государство должно поддерживать отечественных производителей. В частности, доступными кредитами и налоговыми льготами, рассказали "Сегодня" эксперты.

В парламенте уже зарегистрированы законопроекты, направленные на развитие отечественной промышленности. Если будет полный цикл производства, будут и дополнительные рабочие места, более крепкая гривня и больше средств в бюджете. А Украина станет еще более привлекательной для инвесторов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские промышленники усиливают безопасность на производстве. Ведь, по данным Гоструда, ежегодно на работе погибают почти 400 украинцев, еще несколько тысяч получают травмы.

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