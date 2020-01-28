"Промышленный безвиз" Украины с ЕС: Гончарук объяснил, что это такое

Киев стремится к углублению сотрудничества в рамках Восточного партнерства с ЕС, говорит премьер

Фото: Telegram-канал Премьер Гончарук

Пребывающий в Брюсселе премьер-министр Алексей Гончарук встретился с верховным представителем Евросоюза по внешним делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, чтобы осудить цели и приоритеты повестки дня сотрудничества Украины и ЕС.

Об этом глава украинского правительства сообщает в своем Telegram-канале.

По его словам, среди топ-приоритетов – "промышленный безвиз", то есть соглашение о соответствии и приемлемости промышленной продукции (Соглашение ACAA).

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Последней задачей Украины для начала переговоров по "промышленному безвизу" стал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора. Парламент принял его еще в декабре 2019-го, напомнил Гончарук.

Теперь в Киеве ожидают в ближайшее время визита миссии ЕС для оценки готовности инфраструктуры и законодательства Украины к началу переговоров.

"Кроме того, мы определили дальнейшие шаги для интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС. Они должны быть отражены в совместном плане действий, который будет определять также дополнительные формы взаимодействия Украины и ЕС в рамках Единого цифрового рынка", – рассказал премьер.

Он подчеркнул, что Украина стремится к углублению сотрудничества в рамках Восточного партнерства с ЕС в сферах энергетики, торговли, цифровой экономики, таможни и безопасности.

Напомним, ранее Гончарук поделился впечатлениями от встречи с инвесторами в Брюсселе. По его мнению, они хотят открывать бизнес в Украине .

Кроме того, он рассказал об амбициозной цели Украины – Киев предложил Европейскому Союзу разработать совместную дорожную карту по реализации экологических программ.

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