"Промышленный безвиз" Украины с ЕС: Гончарук объяснил, что это такое

Пребывающий в Брюсселе премьер-министр Алексей Гончарук встретился с верховным представителем Евросоюза по внешним делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, чтобы осудить цели и приоритеты повестки дня сотрудничества Украины и ЕС.
Об этом глава украинского правительства сообщает в своем Telegram-канале.
По его словам, среди топ-приоритетов – "промышленный безвиз", то есть соглашение о соответствии и приемлемости промышленной продукции (Соглашение ACAA).
Последней задачей Украины для начала переговоров по "промышленному безвизу" стал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора. Парламент принял его еще в декабре 2019-го, напомнил Гончарук.
Теперь в Киеве ожидают в ближайшее время визита миссии ЕС для оценки готовности инфраструктуры и законодательства Украины к началу переговоров.
"Кроме того, мы определили дальнейшие шаги для интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС. Они должны быть отражены в совместном плане действий, который будет определять также дополнительные формы взаимодействия Украины и ЕС в рамках Единого цифрового рынка", – рассказал премьер.
Он подчеркнул, что Украина стремится к углублению сотрудничества в рамках Восточного партнерства с ЕС в сферах энергетики, торговли, цифровой экономики, таможни и безопасности.
Напомним, ранее Гончарук поделился впечатлениями от встречи с инвесторами в Брюсселе. По его мнению, они хотят открывать бизнес в Украине .
Кроме того, он рассказал об амбициозной цели Украины – Киев предложил Европейскому Союзу разработать совместную дорожную карту по реализации экологических программ.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк