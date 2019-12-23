Проверок станет меньше: президент подписал закон

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора" (№ 367), который Верховная Рада приняла 12 декабря 2019 года.

"Закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции", – пояснили в пресс-службе главы государства.

Помимо этого, документ будет способствовать выполнению обязательств Украины, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

В частности, закон устраняет дублирование контроля по отдельным видам продукции и унифицирует разновидности проверок непищевой продукции, что позволит избежать злоупотреблений; устанавливает четкие и прозрачные требования к инспекторам органов рыночного надзора и субъектов хозяйствования относительно перечня и сроков предоставления документов при проведении проверки.

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Согласно документу, проверка характеристик продукции у ее производителей осуществляется только в случае, если имеются документально подтвержденные основания полагать, что продукция опасна, представляет риск и/или не соответствует определенным требованиям вследствие действий или бездействия производителя такой продукции.

Во избежание злоупотреблений со стороны контролеров при проведении проверок продукции определенного вида, в Украине запрещается проверять другую продукцию, которую производят на предприятии.

Закон также предусматривает ответственность субъектов хозяйствования в виде штрафов за нарушение законодательства в сфере рыночного надзора.

В то же время устанавливается четкий срок отправки субъекту хозяйствования постановления о наложении штрафа (16 дней после проведения проверки), что поможет избежать случаев отправки постановлений о наложении штрафа задним числом.

Закон вступит в силу через три месяца со дня его опубликования.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Рада сделала последний шаг к "промышленному безвизу" Украины и ЕС.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и получение "промышленного безвиза" являются одними из ключевых приоритетов работы правительства.

Также эксперты советуют Украине не пропустить шанс получить выгоду от торговой войны между Америкой и Китаем. Притом что американцы высоко оценили отечественное подсолнечное масло – скупают его по шесть долларов за литр:

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