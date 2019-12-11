Прожиточный минимум 4200 гривен: Гончарук объявил о борьбе с бедностью

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который позволит в будущем повысить прожиточный минимум до 4200 гривен в месяц. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей. Это важный шаг борьбы с бедностью в Украине", – заявил Гончарук.

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Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики подготовило проект закона, который предусматривает "отвязку" социальных выплат от прожиточного минимума. При этом размер прожиточного минимума будет пересмотрен в сторону повышения до реального уровня (который может быть выше "официального" прожиточного минимума в два, а то и в три раза). Однако социальные выплаты будут рассчитываться не из этого показателя, а в соответствии с "базовыми величинами" – этим новым термином назвали, по сути, старый, "официальный" прожиточный минимум. Идет ли речь именно об этом законопроекте, Гончарук не уточнил.

Напомним, с 1 декабря 2019 года в Украине увеличился прожиточный минимум. Повышение базового показателя предусмотрено законом о государственном бюджете на 2019 год. При этом минимальная зарплата с 1 декабря не изменилась.

Также сообщалось, что бюджет-2020 предусматривает повышение прожиточного минимума на 550 гривен. Плановое повышение должно состояться в январе, июле и декабре.

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