Работа миссии МВФ в Киеве: Гончарук сделал заявление

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Рона ван Родена, работавшая в Киеве с 14 по 22 ноября, отметила значительный прогресс Украины в продвижении реформ. Об этом сегодня, 23 ноября, заявил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует пресс-служба Кабинета министров.

"Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев… Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве", – отметил он.

В пресс-службе добавили, что миссия МВФ акцентировала внимание на продолжении взвешенной экономической политики.

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В сообщении сказано, что, по словам ван Родена и министра финансов Оксаны Маркаровой, достигнут прогресс в дискуссиях о политике и реформах, которые могут быть основой новой программы МВФ, включая поддержку денежно-кредитного, фискального и финансового секторов, а также в реформах по улучшению бизнес-среды, укреплению верховенства закона и экономическому росту.

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Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ завершила работу в Киеве. По словам ван Родена, переговоры продолжатся "в последующие недели".

Ранее Гончарук заявлял, что продолжение переговоров с МВФ в течение полугода – это нормальное явление, и работа с кредитором осуществляется постоянно. Он также отмечал, что деньги – не главное в отношениях Киева и фонда:

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