Работа в Украине и за рубежом: какие профессии востребованы

Несмотря на различия, на родине и в ЕС нужны представители рабочих специальностей

Несмотря на то что коронавирус все еще бушует, карантин в разных странах мира постепенно ослабляют. Экономики государств возвращаются к привычной жизни, и сразу же начал "оттаивать" и рынок труда. Украина – не исключение. И хотя карантин "убил" каждую вторую вакансию в Украине, к осени, по словам экспертов, работодатели начнут активно искать сотрудников.

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Сайт "Сегодня" решил разузнать, какие профессии сейчас пользуются популярностью в Украине, а какие в европейских странах.

Рынок труда в разных странах существенно отличается. Влияет на это много факторов, начиная от экономических и политических и заканчивая географическими. Тем не менее интересно сопоставить, какие специалисты нужны в Украине, а какие – в соседних странах.

Так, по данным сайта поиска работы Jooble, в топе востребованных профессий у нас в стране оказались кассиры, водители (как водители такси, так и дальнобойщики), бухгалтеры, промоутеры и охранники.

Аналитики рекрутингового портала grc.ua рассказывают, что как и раньше, наибольшее количество вакансий украинские работодатели размещали в профсферах ИТ, телеком, продажи, маркетинг, админ. персонал, производство и др.

"Анализ вакансий, которые размещали зарубежные европейские работодатели в течение 2020 года и предусматривали трудоустройство иностранцев (украинцев в частности), показывает, что хотя каждая страна имеет свои особенности, есть и общие тенденции. Так, например, в ТОП-5 вакансий во всех анализируемых странах вошли такие профсферы, как ИТ, телеком и транспорт. В большинстве стран также фигурируют производство и строительство. Достаточно активный спрос на рабочий персонал", — отмечают аналитики.

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Мы сравнили популярные профессии в Украине и в нескольких европейских странах, а именно в Польше, Германии, Италии, Чехии и Венгрии.

В Польше работодатели ищут электриков, сантехников, опалубщиков, каменщиков и разнорабочих на производство. Также там пользуются спросом водители, представители сферы ИТ, бухгалтеры и строители.

работодатели ищут электриков, сантехников, опалубщиков, каменщиков и разнорабочих на производство. Также там пользуются спросом водители, представители сферы ИТ, бухгалтеры и строители. В Германии ищут врачей-интернов, торговых представителей, медсестер/медбратьев, уборщиков и кладовщиков. К слову, именно работники медицинской сферы в Германии одни из самых востребованных.

ищут врачей-интернов, торговых представителей, медсестер/медбратьев, уборщиков и кладовщиков. К слову, именно работники медицинской сферы в Германии одни из самых востребованных. В Италии список востребованных специалистов отличается. Там ищут поваров на дому, операторов колл-центров, консультантов по онлайн-продажам, журналистов и торговых агентов.

список востребованных специалистов отличается. Там ищут поваров на дому, операторов колл-центров, консультантов по онлайн-продажам, журналистов и торговых агентов. В Чехии нужны операторы на производства, водители каров (машины на складах для перевозки различных вещей, материалов и т.д.), электрики, торговые представители и слесари.

нужны операторы на производства, водители каров (машины на складах для перевозки различных вещей, материалов и т.д.), электрики, торговые представители и слесари. В Венгрии также нужны электрики, охранники, повара, менеджеры по продажам и операторы в колл-центры.

Как видим, несмотря на различия, что в Украине, что в Европе нужны представители рабочих специальностей.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Популярные профессии в Украине и Европе: кого ищут и сколько платят".

Как уже сообщалось ранее, экономисты проанализировали разные источники данных и выяснили, что миллионы украинцев столкнулись со скрытой безработицей.

О том, как украинцы устраиваются на работу за границей, смотрите в нашем сюжете:

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