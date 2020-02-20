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Работников в Украине будет становиться все меньше: в МВФ озвучили последствия

20 февраля, 10:15

Представитель фонда рассказал о негативной динамике в украинской экономике

Украинский бизнес уже жалуется на нехватку рабочих рук. И, по прогнозам Международной организации труда (МОТ), проблема будет расти. Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман.

По его словам, МОТ ожидает сокращения трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах.

Люнгман также напомнил, что Украина попала в число 18 стран мира, экономики которых сократились за 1990-2017 годы, показав пятый с конца результат – в среднем "минус" 0,2% ежегодно.

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Он указал, что инвестиции за этот период составляли всего 20% от ВВП, в том числе 16% от ВВП в 2010-2017 годах, тогда как средний уровень – 26% от ВВП. По его словам, при сохранении таких показателей стране без реформ и значительного роста продуктивности практически невозможно будет обеспечить темпы роста ВВП выше 2,5% в год.

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При этом ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Национальный банк Украины в своих прогнозах на 2020 год улучшили прогноз роста экономикидо 3,5-3,7%. Кроме того, по прогнозам Всемирного банка, рост валового внутреннего продукта Украины в 2020 году ускорится с 3,6% в 2019 году до 3,7%, а в 2021-2022 годах может составить до 4,2%. Сам МВФ в официальных прогнозах пока что ожидает роста ВВП на 3% в 2020 году.

Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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экономика ВВП рынок труда работники МВФ МОТ Йоста Люнгман

Источник: Интерфакс-Украина

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