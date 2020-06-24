Українська
$ 26,61
30,12
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Рада хочет изменить закон о денежных переводах: что предлагают

24 июня, 15:54

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Народные депутаты хотят внести изменение в закон, который должен сократить теневой сектор в Украине

После принятия прогрессивного закона о финмониторинге, который поможет уменьшить размер теневого сектора, в парламенте зарегистрировали законопроект №3686 о повышении предельной суммы денежных платежей без идентификации с 5 тыс. до 25 тыс. гривен.

Реклама

"С 28 апреля анонимно нельзя отправлять более 5000 гривен без открытия счета, пополнять счета других людей, пополнять счета в платежных терминалах на эту сумму и платить за полученные товары или услуги. Например, пополнить банковскую карточку наличными в терминале без использования собственной карточки можно только на сумму до 5000 гривен. Так же пополнение наличными своей или чужой банковской карточки в кассе банка без предъявления паспорта ограничено лимитом в 5000 гривен", – говорится в пояснительной записке.

Чаще всего идентификация личности происходит с помощью карточки с введением пин-кода, смс-сообщения или документа, удостоверяющего личность.

Народные депутаты считают, что ограничение анонимного перевода на уровне 5000 гривен стало большим неудобством для граждан страны, где средняя номинальная зарплата составляет 10 430 гривен.

В Украине 19,7% ВВП – это наличная теневая экономика, а 4,1% ВВП – домашнее производство для собственного пользования, то есть неденежная теневая экономика. Согласно предыдущим исследованиям в европейских странах, увеличение доли безналичных платежей на 100% способствует сокращению теневой экономики на 0,6-3,7% ВВП, а государственные доходы увеличиваются на 0,1-0,8% ВВП.

В тренде
Нет спроса: эксперт объяснил, что происходит с курсом доллара в Украине
Реклама

Напомним, 28 апреля в Украине начал действовать закон, направленный на борьбу с легализацией доходов, полученных в результате преступлений. Этот документ, в частности, вводит новые требования к плательщикам. Банки обязаны отчитываться о плательщиках и получателях средств, поэтому мониторят все финансовые операции с наличными а также денежные переводы в Украине и из-за границы – от 5 тыс. гривен. То есть, например, пополнять карты наличными через терминал самообслуживания можно будет только в рамках этого ограничения.

В Национальном банке Украины подготовили ответы на самые актуальные вопросы по поводу новых правил. Многие из них касаются ограничения на неверифицированные переводы в 5000 гривен.

Подробнее о том, что на самом деле изменится в правилах для "безнала", узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

налоги НБУ банки зарплаты декларация теневые зарплаты мониторинг переводы теневая экономика

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Названа цена образования
Названа цена образования "по контракту" в 2020 годуЭкономика
"Уровень выживания": министр озвучила реальный прожиточный минимум в УкраинеЭкономика
В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньги
В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньгиЭкономика
На рынке топлива Украины сложилась взрывоопасная ситуация: что будет с ценами
На рынке топлива Украины сложилась взрывоопасная ситуация: что будет с ценамиАвто
У некоторых льготников могут забрать право бесплатного проезда – новшества от власти
У некоторых льготников могут забрать право бесплатного проезда – новшества от властиТранспорт
"Ситуация катастрофическая": в Кабмине заявили о серьезной проблеме с инфляциейЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять