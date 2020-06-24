Рада хочет изменить закон о денежных переводах: что предлагают

Народные депутаты хотят внести изменение в закон, который должен сократить теневой сектор в Украине

После принятия прогрессивного закона о финмониторинге, который поможет уменьшить размер теневого сектора, в парламенте зарегистрировали законопроект №3686 о повышении предельной суммы денежных платежей без идентификации с 5 тыс. до 25 тыс. гривен.

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"С 28 апреля анонимно нельзя отправлять более 5000 гривен без открытия счета, пополнять счета других людей, пополнять счета в платежных терминалах на эту сумму и платить за полученные товары или услуги. Например, пополнить банковскую карточку наличными в терминале без использования собственной карточки можно только на сумму до 5000 гривен. Так же пополнение наличными своей или чужой банковской карточки в кассе банка без предъявления паспорта ограничено лимитом в 5000 гривен", – говорится в пояснительной записке.

Чаще всего идентификация личности происходит с помощью карточки с введением пин-кода, смс-сообщения или документа, удостоверяющего личность.

Народные депутаты считают, что ограничение анонимного перевода на уровне 5000 гривен стало большим неудобством для граждан страны, где средняя номинальная зарплата составляет 10 430 гривен.

В Украине 19,7% ВВП – это наличная теневая экономика, а 4,1% ВВП – домашнее производство для собственного пользования, то есть неденежная теневая экономика. Согласно предыдущим исследованиям в европейских странах, увеличение доли безналичных платежей на 100% способствует сокращению теневой экономики на 0,6-3,7% ВВП, а государственные доходы увеличиваются на 0,1-0,8% ВВП.

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Напомним, 28 апреля в Украине начал действовать закон, направленный на борьбу с легализацией доходов, полученных в результате преступлений. Этот документ, в частности, вводит новые требования к плательщикам. Банки обязаны отчитываться о плательщиках и получателях средств, поэтому мониторят все финансовые операции с наличными а также денежные переводы в Украине и из-за границы – от 5 тыс. гривен. То есть, например, пополнять карты наличными через терминал самообслуживания можно будет только в рамках этого ограничения.

В Национальном банке Украины подготовили ответы на самые актуальные вопросы по поводу новых правил. Многие из них касаются ограничения на неверифицированные переводы в 5000 гривен.

Подробнее о том, что на самом деле изменится в правилах для "безнала", узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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