Комитет Рады согласовал выделение 2,3 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19

Правительство одобрило это решение еще в мае

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета 3 июня согласовал выделение 2,3 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 для оказания финансовой помощи Фондом социального страхования. Эти деньги еще 20 мая распорядился выделить Кабмин. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

Указанные средства будут выделены ФССУ после внесения изменений в бюджет Фонда на 2020 год.

Для оказания финансовой помощи Фонда предусмотрено 2,278 млрд грн, которые используют таким образом:

1 807,7 млн грн – на возвратной основе для выплаты материального обеспечения, в частности, пособий по больничным и по беременности и родам;

471,1 млн грн – на безвозвратной основе для выплаты материального обеспечения (кроме пособий по беременности и родам) в части оказания помощи на период пребывания в учреждениях здравоохранения и на самоизоляции под меднадзором, а также для выплаты единовременных пособий членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, умерших от острой респираторной болезни COVID-19.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после карантина, вызванного эпидемией коронавируса, правительству потребуется направить на борьбу с бедностью в Украине около 10% ВВП.

Напомним, что показатель бедности в Украине из-за пандемии может вырасти, однако правительство хочет не допустить реализации этого сценария. Минсоцполитики готово пересмотреть ряд программ и добавить новые направления, но прежде консультируется с ведущими социологами о самых эффективных мерах преодоления бедности в Украине.

В Украине был создан специальный фонд по борьбе с COVID-19, часть средств из которого направляется на финансирование социальных программ:

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