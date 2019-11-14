Рада одобрила изменения в Земельный кодекс

Проект закона приняли в первом чтении, он позволит существенно сократить коррупцию в сфере земельных отношений

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Верховная Рада сегодня, 14 ноября, приняла в первом чтении законопроект № 2194 об изменениях в Земельный кодекс и другие законодательные акты, которые касаются усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

"За" проголосовали 272 народных депутата.

"Принятие данного проекта закона позволит существенно сократить коррупцию в сфере земельных отношений, увеличить материальную базу местного самоуправления", – сказано в пояснительной записке к документу.

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В частности, как сообщает пресс-служба парламента, законопроект предлагает:

отменить требования по целевому использованию земель с/х назначения, в том числе и запрет передачи таких земель в собственность иностранцам и приравненным к ним лицам;

исключить понятие "особо ценные земли";

ввести ряд изменений к полномочиям органов государственной власти и управления, местного самоуправления, центральных органов исполнительной власти в сфере использования и охраны земель;

ввести определения терминов "территория территориальной общины", "граница территории территориальной общины";

ликвидировать самоуправляемый контроль в области использования и охраны земель;

отменить государственную экспертизу землеустроительной документации.

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные громады и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Принятый Радой в первом чтении 13 ноября законопроект № 2178-10 предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициары которых иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

При этом Зеленский в видеообращении 11 ноября заявил, что продавать и покупать землю смогут только украинцы и украинские компании. Такие поправки, по словам президента, внесут в законопроект о рынке земли ко второму чтению:

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