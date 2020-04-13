Рада открыла украинцам доступ к геокадастрам: подробности

В стране будет создана национальная инфраструктура геопространственных данных

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла во втором чтении и в целом закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных" (законопроект №2370), который устанавливает бесплатный доступ граждан и субъектов хозяйствования к соответствующей информации. Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата.

Закон устанавливает правовые основы деятельности по созданию, функционированию и развитию национальной инфраструктуры геопространственных данных, определение принципов ее создания и развития.

Согласно закону, будет формироваться современная система обеспечения потребностей общества во всех видах географической информации, обеспечиваться межотраслевая интеграция геопространственных данных и данных кадастров, открытие в сети Интернет базовых и тематических геопространственных данных и метаданных, которые создаются как в публичном секторе, так и предприятиями – монополистами.

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Финансирование работ по созданию, функционированию и развитию национальной инфраструктури геопространственных данных предлагается осуществлять за счет средств государственного и местных бюджетов, средств учреждений, организаций и предприятий, заказчиков работ согласно заключенных договоров и других источников, не запрещенных законом. Для создания национальной инфраструктуры геопространственных данных будут использованы имеющиеся геопространственные данные, которые уже созданы органами государственного управления.

Большинство положений этого закона вступают в силу с 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует провести аэрофотосъемку всей территории Украины для обновления государственных кадастров.

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