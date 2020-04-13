Внеочередное заседание Верховной Рады: все подробности

На повестке дня кроме бюджета еще десяток законопроектов и постановлений

В понедельник, 13 апреля, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, на котором рассматривается ряд важнейших вопросов.

Первыми в повестке дня стоят два законопроекта о проекте изменений в Госбюджет-2020. В частности, в Украине планируют создать Фонд борьбы с коронавирусом.

11 апреля Комитет Верховной Рады утвердил проект измененийв государственный бюджет на 2020 год.

Кроме того, в повестке дня законопроекты №2339, 2339-1 относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира (за поджог лесов и сухостоя). Особенно это стало актуально после недавнего поджога леса в Чернобыльской зоне.

А также Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Сайт "Сегодня" ведет видео онлайн-трансляции и текстовую трансляцию заседания и информирует о самых важных решениях и голосовании.

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По состоянию на 14:10 в сессионном зале зарегистрировались 357 нардепов. Спикер Дмитрий Разумков открыл заседание Рады.

15:26Рада одобрила создание спецгоспиталей и обсерваторов. Соответствующий документ поддержали 332 народных депутата.

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14:55 Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект про бюджет 3279-Д о внесении изменений в госбюджет 2020.

14:29В Раде намерены разрешить обработку персональных данных "групп риска" по COVID-19.

На прошлом внеочередном заседании был принят скандальный закон о рынке земли, но он так и не дошел к президенту на подпись – документ был заблокирован более чем 10 проектами постановлений об отмене его принятия

14:20Юлия Светличная официально стала народным депутатом Украины, приняв присягу в сессионном зале

14:18 Проект изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (проект 3320). В случае его утверждения в законодательное поле будут введены понятия "самоизоляция", "обсервация" и "обсерватор". Об этом рассказала в комментарии сайту "Сегодня" инициатор и соавтор законопроекта, народный депутат Оксана Дмитриева.

Напомним, 30 марта Верховная Рада отказалась изменить госбюджет на 2020 год – тогда депутатам для принятия решения не хватило всего трех голосов.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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