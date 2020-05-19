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Рада разблокировала закон о банках

19 мая, 11:40

Ксения Капустинская

Принятие документа важно для сотрудничества Украины с МВФ

Верховная Рада Украины не поддержала проекты постановлений, которые блокировали подписание законопроекта № 2571-д о работе банковской системы. Таким образом, спикер парламента Дмитрий Разумков теперь сможет подписать этот документ.

Ранее в Раде были зарегистрированы два проекта постановлений с регистрационными номерами 2571-д-П, 2571-д-П1 об отмене результатов голосования за закон о банковской деятельности. Согласно регламенту, спикер не имеет права подписать и передать закон на подпись президенту, пока такие постановления не будут рассмотрены и отклонены.

Напомним, принятие закона о банках является одним из ключевых и последним невыполненным условием в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) о новой кредитной программе.

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После принятия закона о банках в первом чтении к нему было подано больше 16 тысяч поправок. Из-за этого во втором чтении документ рассматривали по особой пленарной процедуре.

Как известно, законопроект состоит по большей частки из поправок к другим законам – о судах, о гарантировании вкладов физических лиц и т.д. Основна суть, как неоднократно объяснял Нацбанк Украины, заключается в том, что суды больше не смогут отменять или приостановить ликвидацию банков. Такая практика распространена в других странах. Критики законопроекта говорят о том, что это все может привести к злоупотреблениям со стороны Нацбанка, однако в НБУ развенчали ТОП-10 мифов о банковском законе, заверив, что полномочия регулятора на самом деле остаются прежними – уточняется только процедура их реализации.

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банки Верховная Рада закон законопроект

Источник: Сегодня

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