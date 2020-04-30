Рада рассмотрит закон о банках по особой процедуре

Верховная Рада на внеочередном заседании согласилась применить особую процедуру рассмотрения во втором чтении банковского законопроекта №2571-д. Это решение поддержали 255 народных депутатов.

"Сегодня мы хотим впервые в истории украинского парламента применить эту процедуру к законопроекту, который заспамлен 16 тысячами правок. Не все там правки являются спамовыми, есть и существенные правки, которые мы можем рассматривать. Но мы точно знаем, что не может быть 16 тысяч поправок. Это просто сделано для того, чтобы мы днями и ночами сидели в парламенте и это заняло бы около полугода", – сказал с парламентской трибуны глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Отметим, что согласно новому изменению в Регламент ВР, в случае подачи к законопроекту (на второе чтение) поправок, количество которых в пять раз или более превышает количество статей документа, но не менее 500 правок, такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре. Ее инициируют не менее трети депутатов.

Каждая депутатская фракция (депутатская группа) будет иметь право определить не более пяти поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает. Внефракционные депутаты имеют право определить не более одной своей неучтенной комитетом поправки. Главный комитет в двухдневный срок обобщает поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении.

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Особая процедура рассмотрения осуществляется в следующем порядке:

выступление председателя комитета или его представителя – до двух минут;

выступление инициатора отклоненной поправки – до двух минут, а на выступление депутата, который требует поставить на голосование (для ее подтверждения) поправку, учтенную главным комитетом, – дается минута;

председатель или представитель главного комитета для обоснования решения комитета по каждой поправке выступает минуту.

После этого проходит голосование за законопроект.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Давид Арахамия заявлял, что банковский закон хотят принять за один день, и даже называл возможную дату, когда он будет рассмотрен.

Все подробности в спецтеме Заседание Рады в карантин

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