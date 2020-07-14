Рада сделала шаг к легализации торговли лекарствами через интернет

Доставка лекарств из аптек может осуществляться как через курьерскую службу, так и с помощью почтовых операторов

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в первом чтении законопроект №3615-1 относительно легализации электронной розничной торговли лекарственными средствами.

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Соответствующее решение поддержали 308 народных депутатов.

"Целью законопроекта является предоставление возможности субъектам хозяйствования, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами, осуществлять продажу лекарственных средств гражданам путем электронной торговли", – говорится в пояснительной записке к документу.

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При этом доставка лекарств из аптек может осуществляться как через курьерскую службу, так и с помощью почтовых операторов.

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В то же время запрещается электронная розничная торговля сильнодействующими лекарственными средствами, а также лекарствами, реализация (отпуск) которых гражданам осуществляется по рецептам врачей.

Чтобы документ был принят, необходимо, чтобы Рада проголосовала "за" законопроект во втором чтении.

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