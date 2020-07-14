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Рада сделала шаг к легализации торговли лекарствами через интернет

14 июля, 17:02

Денис Беспалов Денис Беспалов

Доставка лекарств из аптек может осуществляться как через курьерскую службу, так и с помощью почтовых операторов

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в первом чтении законопроект №3615-1 относительно легализации электронной розничной торговли лекарственными средствами.

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Соответствующее решение поддержали 308 народных депутатов.

"Целью законопроекта является предоставление возможности субъектам хозяйствования, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами, осуществлять продажу лекарственных средств гражданам путем электронной торговли", – говорится в пояснительной записке к документу.

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При этом доставка лекарств из аптек может осуществляться как через курьерскую службу, так и с помощью почтовых операторов.

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В то же время запрещается электронная розничная торговля сильнодействующими лекарственными средствами, а также лекарствами, реализация (отпуск) которых гражданам осуществляется по рецептам врачей.

Чтобы документ был принят, необходимо, чтобы Рада проголосовала "за" законопроект во втором чтении.

Ранее Верховная Рада приняла законопроект, который сделает лекарства доступнее.

Журналисты "Сегодня" выяснили, как распознать фальшивый препарат или недобросовестную аптеку.

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Верховная Рада парламент закон лекарство ВРУ

Источник: Сегодня

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